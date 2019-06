Amici: Alberto Urso è fidanzato? Ultime news

È un momento d’oro per Alberto Urso. Dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi il giovane è diventato tra i cantanti del momento e il suo cd d’esordio – Solo – ha già conquistato il disco d’oro. Con la popolarità il cantante lirico deve fare i conti anche con il gossip e in molti sono curiosi di sapere di più sulla vita privata di Alberto. Durante il talent show di Canale 5 si era parlato a più non posso di una liason tra Alberto e Tish, altra allieva protagonista della diciottesima edizione del programma, ma il rapporto tra i due non si è mai concretizzato davvero. E oggi Urso è felicemente single e rigorosamente dedito al suo lavoro e alla sua carriera.

Alberto Urso smentisce i gossip: nessuna fidanzata

“Una fidanzata? Pur volendo non saprei dove e quando incontrarla. Per ora sono fidanzato solo con la musica”, ha dichiarato Alberto Urso in un’intervista concessa al settimanale Oggi, nel numero in edicola da giovedì 20 giugno. Il vincitore di Amici 18 sogna matrimonio e figli ma per il momento preferisce concentrarsi sul suo percorso musicale, che è solo agli inizi. “Non mi monterò la testa, non ne sono capace. Però sono emozionato e onorato”, ha ammesso il 21enne, che in passato ha amato la collega Benedetta Caretta, vincitrice nel 2010 di Io Canto di Gerry Scotti.

Alberto Urso: ecco come userà i primi soldi guadagnati

Grazie ad Amici Alberto Urso è stato lanciato nell’olimpo della musica italiana e i primi guadagni non tarderanno ad arrivare (senza dimenticare il montepremi di Amici che ammonta a 150 mila euro). Soldi che Alberto spenderà per proseguire gli studi ma pure per aiutare la sua famiglia. “I primi soldi guadagnati li investirò in primis negli studi. E poi vorrei comprare una bella macchina comoda alla mia famiglia. Nulla di lussuoso. Solo comodo”, ha assicurato il ragazzo.