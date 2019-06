Alberto Urso: “Ho un’amante”, Rudy Zerbi lo bacchetta

Alberto Urso è fidanzato? Il tenore preferisce evitare di rispondere

La vita privata di Alberto Urso continua a essere top secret. Non sappiamo, infatti, se si sia fidanzato con Tish (ma alcuni indizi farebbero pensare che si starebbero semplicemente frequentando) o se invece ha il cuore che batte per un’altra ragazza… Fino a prova contraria, Alberto di Amici è single. Anche se Rudy Zerbi lo stuzzica spesso per scoprire la verità. Alberto preferisce usare l’arma dell’ironia per non rispondere mai direttamente alla domanda del professore della scuola di Canale 5. Prima o poi, racconterà tutta la verità sulla sua situazione sentimentale? O i fan continueranno a credere che ci possa essere un futuro con Tish?

La battuta di Alberto Urso sull’amante, Zerbi lo bacchetta

Dopo aver scoperto che Alberto Urso porterà la sua musica all’estero, adesso ha fatto tanto chiacchierare l’ultima frase detta proprio da lui in una Instagram story di Rudy Zerbi; l’insegnante gli ha chiesto con chi era al telefono e il tenore gli ha risposto in questo modo: “Sto parlando con la mia amante… ho la fidanzata, la moglie!”. Zerbi lo ha bacchettato: “Ma no, tu puoi amare solo la mamma!”. Ebbene sì, nessuna fidanzata dall’altra parte del cellulare, ma sua madre, con la quale ha un splendido rapporto.

