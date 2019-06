Alessandra Amoroso NON si ritira dalla musica: “Mi danno per spacciata”

Alessandra Amoroso non abbandona la musica: ha ancora tanto da dire!

Alessandra Amoroso continuerà a cantare. Ed è intervenuta direttamente lei: ha voluto spiegare che si prenderà una semplice pausa, non si ritirerà dalla musica. Una smentita, questa, che i fan volevano leggere da alcuni giorni, quando era stata diffusa in rete la notizia secondo cui avrebbe detto basta col suo lavoro. In pochi hanno creduto a questa bufala, eppure l’Amoroso ha dovuto spazzare via la voce perché le hanno chiesto ripetutamente se continuerà a cantare oppure no. Non è la prima volta che si parla di “ritiro” da parte di Alessandra Amoroso ed è costretta sempre a smentire.

La smentita di Alessandra Amoroso

Ecco quello che ha scritto Alessandra Amoroso su Instagram: “L’unico ritiro che mi concederò sarà solo per lei, per me e per la mia famiglia. Tutto il resto solo fake news!”. Noi vi avevamo spiegato che Alessandra aveva deciso di concedersi del tempo per stare coi suoi cari, non ha mai avuto l’intenzione di abbandonare la musica e la sua fanbase. La cantante salentina ha poi aggiunto: “Qui mi danno per spacciata. Facciamo gli scongiuri!”. Non è l’unica cantante uscita da Amici che sta facendo chiacchierare: avete visto il nuovo cambio di look di Emma Marrone?

I fan di Alessandra Amoroso infuriati per la bufala sul suo ritiro

I fan hanno scritto in massa all’Amoroso: “A parte gli scherzi, Ale davvero riposo meritatissimo. Goditelo più che puoi”; “Finalmente una bellissima smentita”; “Lasciamoli parlare, tanto noi sappiamo qual è la verità. Goditi la tua famiglia e questo meritatissimo riposo”; “La gente che sa della mia passione per te mi ferma al mare per dirmi: ‘Ma hai sentito che l’Amoroso lascia la musica?’, e io spiego a tutti con tanto entusiasmo che non è così. Ma si può? Penso ci siano cose più importanti di cui parlare per fare un articolo di giornale non il solito gossip finto, soprattutto!”. Questo succede mentre emergono altre anticipazioni sulla nuova edizione di Amici.