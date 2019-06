Emma Marrone si schiarisce i capelli: ritorna bionda dopo il film? (Foto)

Nuovo look Emma Marrone: si schiarisce i capelli per l’estate

Emma Marrone ritornerà presto al suo biondo? D’improvviso si è mostrata su Instagram coi capelli castani… un vero shock per i suoi fan! Probabilmente ha deciso di fare questo drastico cambio di look per via di alcune esigenze di copione: sì, perché la cantante ha preso parte al cast del film I migliori anni di Gabriele Muccino. Girate alcune intense scene del film (che però vedremo solo a febbraio), Emma potrebbe decidere nuovamente di tornare a quel colore di capelli con cui è stata conosciuta ad Amici dai suoi fan. O forse no? È chiaro che abbia iniziato a schiarire i capelli, come potrete notare nell’ultima foto pubblicata su Instagram e che potrete vedere più in basso in questo post.

Emma Marrone ritorna bionda? La nuova foto sui capelli

I fan sperano che Emma Marrone ritorni bionda e forse molto presto assisteremo a un altro cambio di colore. Nel nuovo film di Gabriele Muccino, la vedremo coi capelli scuri; un film in cui la cantante ha dovuto recitare parti davvero difficili, come ha fatto sapere lo stesso regista su Instagram: “Oggi Emma Marrone ha finito di girare tutte le sue scene. Erano tante, complesse, insidiose, romantiche e anche drammatiche. Ha fatto un lavoro straordinario che vi lascerà a bocca aperta. Grazie, dolce Emma. Coraggiosa, tenace e piena di talento. Ci vediamo al cinema il 13 febbraio”.

Ultime notizie Emma Marrone: la cantante tra dieta e cambi di look!

Emma Marrone non ha fatto parlare solo per i suoi capelli, ma anche per la dieta che ha deciso di seguire in questa calda estate. Qualsiasi cosa faccia, fa sempre parlare di sé. Cosa farà ancora? La rivedremo probabilmente durante i casting di Amici di Maria De Filippi o potrebbe ritornare a vestire i panni di coach… mai dire mai! A proposito di Amici: avete letto tutte le nuove anticipazioni su concorrenti e professori?