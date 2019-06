Alessandra Amoroso si prende una pausa: “Mi fermerò e mi scoprirò di più”

Alessandra Amoroso conferma lo stop: “Si, mi fermerò e proverò a riposare”

Alessandra Amoroso si prenderà un periodo di pausa. La stella di Amici di Maria De Filippi dopo dieci anni di successi e di lavoro ininterrotto ha deciso di fermarsi un po’ per dedicare più tempo alla sua famiglia ma anche a sé stessa, in modo da risolvere delle cose lasciate in sospeso e per scoprirsi ancora di più come persona ed artista. L’aveva già annunciato qualche tempo fa alla fine del suo ultimo tour, ma dopo il lancio di Mambo Salentino con i Boomdabash in pochi le hanno dato veramente retta. Intervistata da Andrea Conti per Il Giornale, la cantante ha ribadito il concetto e confermato che dopo il mega raduno con i suoi fan, in programma per il prossimo 20 luglio a Roma, si prenderà un periodo di riposo. Uno stop che, però, non significa necessariamente che resterà in silenzio. Alessandra infatti non esclude, nel caso arrivassero brani interessanti, di pubblicare nuovi lavori.

Dopo la pubblicazione di Mambo Salentino e il raduno con i fan Alessandra Amoroso si ferma

Reduce dalla partecipazione ai Seat Music Award che ha visto una bella standing ovation per il collega Alberto Urso, la Amoroso sembra decisa ad allontanarsi dalle luci della ribalta. Proprio in occasione del grande evento musicale, Alessandra è stata raggiunta da Il Giornale e a tal proposito ha dichiarato: “Sì mi fermerò, però la voglia di esserci nella vita delle persone e della mia big Family c’è sempre. Proverò a riposare e a prendermi del tempo per la mia famiglia e me stessa, però non si sa mai magari si ascoltano dei brani e si provano, si cantano…”. Infatti quando le viene chiesto se pubblicherà nuova musica, risponde così: “Io non lo escludo! All’estero si fanno operazioni di questo genere basti pensare a Ed Sheeran che esce con un disco di duetti a luglio”.

Alessandra Amoroso: lo stop e la ricerca di nuovi stimoli

L’interprete salentina, che lo scorso mese ha fatto commuovere la De Filippi, non promette che lancerà sicuramente nuovi brani, ma lascia ben sperare e fa capire in modo chiaro che non abbandonerà la musica anche dopo la decisione di fermarsi per un periodo. Alessandra Amoroso rivela di essere in una fase della vita in cui ha bisogno di nuovi stimoli, di scoprire altri modi per esprimersi come artista. Quando tornerà troveremo una Sandrina completamente differente? “Mi piacerebbe sperimentare altri stili, altri mondi musicali proprio come è successo con Mambo salentino. Sono piena di entusiasmo e scaverò ancora più a fondo per scoprirmi di più”, afferma la cantante.