Alessandra Amoroso, sorpresa a Maria De Filippi ad Amici: la conduttrice commossa

La sorpresa di Alessandra Amoroso a Maria De Filippi in semifinale

Sorpresa bellissima, quella di Alessandra Amoroso a Maria De Filippi, che non avrebbe mai immaginato che Giuliano Peparini si sarebbe messo d’accordo con la sua pupilla per la semifinale di Amici 2019. Così invece è successo e la conduttrice non poteva che commuoversi, molto prima rispetto a quanto ci aspettassimo visto che il filmato mandato in onda in cui si ripercorreva tutta la carriera della cantante l’ha colpita si da subito. Alessandra ha voluto scrivere a Maria una lettera di ringraziamento e sebbene non sia abile come la De Filippi a leggere è stata comunque brava a trattenere le lacrime, cosa che – come sapete – non le riesce proprio benissimo.

Alessandra Amoroso, la lettera a Maria De Filippi

“Ciao Maria – queste alcune delle parole più belle che la Amoroso ha dedicato alla conduttrice –, questa sera ti ho scritto una lettera e volevo leggertela. Sai che io faccio tanta fatica… Sono passati dieci anni, incredibile ma vero, perché dieci anni fa quando ero ad Amici erano più le volte che mi venivano dubbi che non quelle in cui capivo l’opportunità che stavo vivendo. Con pazienza infinita mi prendevi e mi lasciavi sfogare, asciugavi le mie lacrime e mi consentivi di essere me stessa. Grazie – ha così proseguito la cantante – perché mi hai sempre ascoltata e lasciato la libertà si crescere, scegliere, rialzarmi e capire questa mia nuova vita, dandomi la possibilità di essere quella che sono oggi. Grazie anche per le discussioni e per le incomprensioni che si sono trasformate in chiarimenti e abbracci. Grazie – bellissima la conclusione – per essere stata una semplice mamma”. Tripudio di applausi in studio con Maria che ovviamente ha colto la palla al balzo per raccontare del periodo vissuto da Alessandra ad Amici.

Le parole di Maria ad Alessandra dopo la lettera: una sorpresa riuscitissima

“L’unica cosa che non capiva lei – queste le parole della conduttrice – era il talento che aveva, ed era un grande peccato non farlo vedere. E lei mi diceva ‘Non me ne fr..a niente, io torno a casa mia e voglio fare il karaoke’, e io gli dicevo che doveva resistere perché c’era un momento, il palco, che le piaceva. Hai fatto un grande tour anche”. Si è conclusa così la sorpresa della Amoroso a Maria che ha subito mandato la pubblicità. Un bellissimo momento che ha confermato quanto tutti già sapevamo sul rapporto tra Alessandra e Maria e che mette in evidenza quanto ad Amici possano nascere rapporti anche impensabili. Potete recuperare il video della lettera su Witty Tv o sulle pagine social ufficiali del programma!