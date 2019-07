Giordana Angi: “Stanca, poco social ma…” e annuncia una grande novità

Amici news, Giordana confessa di essere stanca ma…

Giordana Angi sta trascorrendo un’estate immersa nel lavoro. Gira l’Italia per promuovere il suo album e per incontrare i suoi fan ma, nello stesso momento, sta curando nei minimi dettagli il suo secondo CD. Che sarà sicuramente una bomba. Giordana è stata in grado di raggiungere il disco d’oro in breve tempo – proprio come Alberto Urso – e siamo certi che i successi non mancheranno. Magari all’orizzonte c’è anche la partecipazione al Festival di Sanremo? Con un pezzo dei suoi, potrebbe sicuramente scalare la classifica! Non guardiamo troppo lontano, ma pensiamo al suo presente, del quale la cantante di Amici ha parlato così.

Nuovo disco per Giordana di Amici: un altro progetto è in cantiere

Questo è stato l’ultimo messaggio pubblicato da Giordana Angi su Instagram: “Stanca ma tremendamente felice! Il nuovo disco prende forma, i live cominceranno a breve, incontrarvi mi riempie di gioia e il cuore è molto vivo. Sono grata alla vita. Poco poco social ma tanto tanto amore e voglia di vita vera. Vi amo”. La cantante di Casa, non essendo poi tanto social, pubblica poche foto e pochi video, ma ogni volta che ricompare su Instagram lancia sempre delle bombe incredibili! Come quella del suo secondo disco.

Giordana e Alberto, presto un duetto per i due cantanti di Amici?

Ultimamente abbiamo visto Giordana Angi e Alberto Urso insieme: il tenore le aveva fatto una dedica sorprendente. Poco ma sicuro non mancheranno altri “avvistamenti” dei due. Grazie ad Amici di Maria De Filippi, è nato un forte legame: no, non significa che sono fidanzati (sono entrambi single), ma che c’è un bel rapporto che si rafforza sempre più. Prossimamente sorprenderanno tutti con l’annuncio di un duetto?