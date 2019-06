Giordana Angi, un nuovo traguardo importante: “Prende forma”

Giordana Angi news dopo Amici: secondo disco per la cantante

Giordana Angi è già proiettata verso il suo secondo disco. Sì, la cantante di Amici è pronta a fare una super-sorpresa ai suoi fan che l’hanno da sempre sostenuta. Il suo percorso nella scuola di Amici di Maria De Filippi non è stato semplice e loro non l’hanno mai abbandonato, permettendole di riscuotere un grande successo: se non fosse riuscita a tagliare un traguardo importante, non avrebbe mai realizzato un secondo album in tempi record! Se Alberto Urso può gioire per aver ottenuto il suo primo disco d’oro (ne vediamo tanti altri all’orizzonte, anche di platino), Giordana pensa al suo nuovo album di inediti.

Ultime notizie Amici di Maria De Filippi: il messaggio di Giordana

Ecco cos’ha scritto la cantante di Casa su Instagram: “Il secondo disco prende forma così”. Ha poi condiviso una foto dei suoi ultimi firma-copia, durante i quali è stata travolta da un affetto che sempre la sorprende: “Casa Firenze, Casa Genova. Ennesima prova d’affetto. Ennesima volta che mi meraviglio di tutto questo amore”. Sta facendo invece tanto chiacchiere l’ultima foto di Alberto Urso: ci sarebbe un chiaro riferimento a quello che è successo nelle ultime ore a Tish…

Tish e Giordana: è nata un’amicizia?

A proposito di Tish: quest’ultima, dopo la finale di Amici, si è riavvicinata a Giordana Angi. Il passato è passato. Non si ritengono sorelle, ovviamente, ma nemmeno come rivali. Le vedremo presto insieme? Potrebbero sorprenderci duettando: entrambe sanno sempre come stupire i propri fan. Tish, ad esempio, ha pubblicato nelle ultime il suo particolare video musicale. Il primo in assoluto della sua carriera. Continueremo sempre a seguire gli ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi!