Alberto e Tish di nuovo insieme: “Gioielli di famiglia”

Amici ultime notizie: Tish e Alberto si incontrano a Riccione

E ogni volta che compaiono insieme i fan impazziscono! Di chi stiamo parlando? Ma ovviamente di Alberto e Tish di Amici! Già all’interno del talent show avevano conquistato numerosi telespettatori, che hanno sognato per la loro storia d’amore. Che però è durata pochissimo. Tra loro è sempre rimasto un bellissimo rapporto e, nonostante le insistenti domanda e allusioni di Rudy Zerbi, nessuno dei due ha confessato di stare insieme. Oggi l’ultima foto pubblicata dall’insegnante di Amici di Maria De Filippi ha fatto riesplodere il pettegolezzo: tutti si stanno infatti chiedendo se c’è ancora qualche rimasuglio di tenerezza a unire i due giovani cantanti.

Tish e Alberto news, Rudy Zerbi commenta così il loro incontro

Mentre Giordana ha preso una “pausa forzata”, Tish e Alberto si sono incontrati a Riccione assieme a Rudy Zerbi, che ha commentato la foto del trio in questo modo: “Gioielli di famiglia”. I sostenitori dell’ex coppia di Amici si sono scatenati con questi messaggi: “Sono tornati tutte e tre insieme”; “Rudy è un grande, tanta bellezza e bravura racchiusa in una foto. Grazie Rudy, per queste gioie, e a Tish e ad Alberto, divertitevi, spaccate tutto”; “Che belli!”; “Il ritorno”; “Come siete belli! Finalmente papà Rudy si è ricongiunto con i suoi figli meravigliosi anche detti ‘pezzi di cuore'”.

Amici news, cosa bisogna sapere di Tish e Alberto Urso?

Negli ultimi giorni, Tish di Amici aveva fatto chiacchierare per le ultime foto cancellate legate al suo percorso nella scuola di Canale 5; Alberto Urso, invece, per la sue prossime esperienze all’estero: ha infatti realizzato dei brani (o forse un intero album) da presentare anche in altre nazioni. Entrambi sono impegnatissimi, hanno le agente fitte d’impegni… ci sarà anche dello spazio per riprovarci?