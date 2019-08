Amici, Tish elimina foto della scuola e i fan insorgono: ecco perché lo ha fatto

Tish dopo Amici, il gesto che ha fatto infuriare i fan: le ultime news

Tish dopo Amici continua a essere molto amata dai fan, i suoi concerti sono molto seguiti e lei sul palco è acclamatissima. La sua carriera come cantante è appena cominciata, ma sembra pronta ed entusiasta a percorrere questo nuovo cammino, ma qualche piccolo passo falso potrebbe costarle caro. Sia chiaro, non si parla di errori gravissimi, ma con i fan non si scherza e anche una piccola cosa può diventare grande agli occhi di chi ti sostiene. Come tutti ben sappiamo, Tish deve la sua notorietà al talent show Amici di Maria De Filippi. Durante il suo percorso nella scuola, sul suo profilo Instagram sono state postate diverse foto con la sua felpa da concorrente. Ebbene, queste foto oggi sono al centro dell’attenzione.

Tish cancella le foto di Amici, è polemica: lei si difende

Tish infatti ha deciso di eliminarle tutte. Ha rinnovato il suo profilo spazzando via ogni traccia della sua permanenza nella scuola di Amici. Non a tutti è piaciuta questa sua mossa e infatti i fan hanno iniziato a domandarle il motivo di tutto questo. Qualcuno ha interpretato questo gesto come un rinnegare la sua partecipazione al talent di Maria De Filippi. Tish è intervenuta e si è difesa, postando un messaggio tra le stories di Instagram in cui ha spiegato tutto. “Sapete che tendo a non giustificare le mie scelte, spero sempre vengano capite col tempo ma in questo caso ci tengo, perché tengo ad Amici e a voi che grazie alla scuola mi avete conosciuto”. Dopo questa premessa, ha proseguito: “Il perché sta tutto nella parola scuola. Ci siamo passati tutti e pensare di poter rinnegare quel momento è impossibile. Troppe emozioni, persone, impegno per far finta non ci sia stata. Mi ha dato tantissimo, mi ha fatta crescere”.

Tish su Instagram elimina Amici: “Adesso un salto nel vuoto”

La scuola è finita, adesso deve camminare sulle sue gambe: “Ma finito quel percorso mi sono chiesta: e adesso? Adesso c’è da fare un salto nel vuoto, e non vedo l’ora anche perché so che ci sarete voi a tenermi per mano”. Insomma, Tish ha eliminato le foto di Amici perché è terminato il periodo di studio e inizia quello del lavoro. Una motivazione che non tutti condivideranno forse, ma se per lei ha un senso allora i fan se ne faranno una ragione.