Opinionisti Uomini e Donne, Tina e Gianni scambio di battute prima della registrazione

Uomini e Donne registrazione, Tina e Gianni si punzecchiano prima dell’inizio della puntata

Tina Cipollari e Gianni Sperti ritorneranno presto in Tv e hanno dato l’annuncio dell’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne in maniera del tutto particolare. Come solo loro sanno fare. C’è stato uno scambio di battute poco prima della registrazione della puntata che ha divertito parecchio i follower di Gianni: ha usato una foto dove medita (durante il suo viaggio in India ne ha scattate tante) per commentare il suo incontro con la Cipollari. Che non sarà facile. Tina si calerà immediatamente nel ruolo di opinionista e di sicuro avrà qualcosa da ridire sui nuovi e vecchi personaggi di U&D.

Messaggio e foto Gianni Sperti per Tina Cipollari: scambio di battute degli opinionisti

Gianni Sperti ha commentato la sua ultima foto (che troverete poco più in basso) così: “Io che mi preparo per incontrare Tina Cipollari”; la sua collega gli ha risposto: “Il ritorno di Sandokan, la tigre della Titanus!”. Chissà cosa ne penseranno delle nuove troniste di Uomini e Donne, soprattutto di Giulia, una ragazza atipica che, nelle ultime ore, ha spiegato il suo strano rapporto coi social network. Certamente non si risparmieranno!

Anticipazioni Uomini e Donne: cosa vedremo nelle prossime puntate?

Potremmo rivedere a Uomini e Donne alcuni ex protagonisti come Sossio Aruta e Ursula Bennardo, che molto presto potranno abbracciare Bianca, la loro bambina; Sossio recentemente ha fatto parlare per il suo nuovo lavoro che ha rinnovato il suo entusiasmo. Poco ma sicuro, ci saranno anche gli ex concorrenti di Temptation Island, tra questi Andrea Filomena (ha cominciato una nuova vita), che ha scritto questo proprio a Gianni Sperti: “Grande, Gianni! Buon ritorno. A Pulsano mancherai. Un abbraccio”. Anche i fan della coppia di opinionisti di Uomini e Donne si sono fatti sentire: “Tina, sei fantastica. Tu invece incontrerai la mummia!”; “Le vicine pettegole stanno arrivando”; “Sei unica”; “Un caro saluto e un grande in bocca al lupo per la nuova stagione lavorativa”; “Ci vuole allora un mantra potente!”.