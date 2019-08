Trono Over, Sossio Aruta lavoro impegnativo: “Spero di farcela”

Uomini e Donne – Trono Over: periodo speciale per Sossio e Ursula (e non solo per la nascita della figlia Bianca)

Sossio Aruta non ha abbandonato il mondo del calcio. Un altro anno magnifico, per lui (forse l’ultimo?), che non dimenticherà mai. E come potrebbe? Non solo è stato inserito nella squadra del Cittadella Potenza, ma potrà abbracciare anche Bianca, la figlia che Ursula Bennardo porta in grembo. Mesi addietro, Sossio di Uomini e Donne non avrebbe mai immaginato che la sua vita sarebbe cambiata in questo modo; e invece i miracoli esistono, soprattutto se siamo noi a renderli possibili!

Sossio Aruta lavoro, la confessione dell’ex cavaliere di Uomini e Donne: non ci crede ancora!

Su Instagram, la felicità di Sossio Aruta è incontenibile: “Poche ore e si ricomincia. Grazie al Cittadella Potenza. Una nuova sfida contro me stesso, contro ogni pronostico alla mia età. Sarà un anno lunghissimo. Spero di farcela. Un grande in bocca al lupo a me stesso. Che Dio mi aiuti. E con la forza di chi mi ama e mi stima, arriverò a quel traguardo e farò sentire il mio ruggito. Per l’ultima volta, The Lion King 400”.

Trono Over news, l’attesa per la nascita di Bianca: il messaggio di Ursula Bennardo

Si sa sempre meglio quando nascerà la figlia di Sossio e Ursula. L’ex dama di U&D ha già chiaro in mente in che modo educarla, come ha spiegato su Instagram: “Voglio che sia ben conscia di cosa sia il pudore, specialmente per una donna, voglio insegnarle l’autostima e voglio assolutamente che l’onestà sia un valore importante”. Periodo speciale, per la coppia del trono Over di Uomini e Donne, che è riuscita a essere felice dopo aver superato non poche avversità: “Non ho mai visto un volto sorridente che non fosse bello”. E quello della sua bambina sarà il più bello di tutti.