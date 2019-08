Sossio e Ursula, conto alla rovescia per la nascitura: parla la Bennardo

Sossio e Ursula, l’attesa è trepidante: la Bennardo fa il conto alla rovescia e già s’immagina la figlia al suo fianco

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono in trepidante attesa. Metà ottobre, periodo in cui vedrà la luce Bianca, si avvicina. I preparativi per accogliere la nascitura sono ormai quasi del tutto ultimati e ora non resta che attendere il suo arrivo. L’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne, dal suo profilo Instagram, nelle scorse ore ha ribadito tutta la sua gioia per la gravidanza in atto, iniziando già a fantasticare su quando potrà trascorrere del tempo con la futura figlia. Anche Aruta è al settimo cielo, come ha più volte dichiarato nell’ultimo periodo.

Ursula: “Un mese e mezzo e sarai qui nel mio lettone”

“Un mese e mezzo e sarai qui nel mio lettone” scrive Ursula tra le sue Stories Instagram, immortalandosi seduta sul letto con un bel pancione. “Questi giorni voleranno – aggiunge – e io li dedicherò tutti a noi, a te… Le prossime valige saranno per noi“. Nel frattempo l’ex dama ha già pensato a come crescerà la figlia. “Voglio che sia ben conscia di cosa sia il pudore, specialmente per una donna, voglio insegnarle l’autostima e voglio assolutamente che l’onestà sia un valore importante”, ha dichiarato di recente al magazine Uomini e Donne. Sulla questione dell’educazione ha detto la sua anche Sossio.

Sossio Ursula non potrà assistere al parto: “La cosa mi dispiace, ma spero almeno di avere l’onore di tagliare il cordone ombelicale”

“Dopo due maschi, dalla mia figlia femmina sicuramente pretenderò un po’ più di serietà, non voglio che sia una ‘donna facile’, voglio che si renda conto di quanto vale”. Queste le parole di Aruta circa gli insegnamenti che vorrà dare a Bianca. L’ex cavaliere del Trono Over ha inoltre fatto sapere che non potrà essere presente al parto, sottolineando che la scelta non è dipesa da lui. Semplicemente Ursula farà un cesareo e, in questi casi, non è contemplata la presenza del futuro papà. “La cosa mi dispiace, ma spero almeno di avere l’onore di tagliare il cordone ombelicale di mia figlia per darle il benvenuto al mondo”, la chiosa di Sossio sulla questione.