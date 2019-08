Sossio e Ursula, confessioni. Aruta: “Non potrò assistere al parto”

Sossio e Ursula, la nascita di Bianca si avvicina: “Quasi tutto pronto”. Aruta: “Purtroppo non potrò assistere al parto”. Poi aggiunge: “Non voglio che sia una ‘donna facile'”

Non manca molto all’arrivo di Bianca, il frutto d’amore di Sossio Aruta e Ursula Bennardo. La piccola verrà alla luce a metà ottobre circa e i futuri genitori si stanno preprando nel migliore dei modi per accoglierla. Di recente si sono confessati al magazine di Uomini e Donne, facendo sapere che la gravidanza procede senza intoppi. Inoltre hanno spiegato nel dettaglio quali saranno gli insegnamenti che le vorranno dare.

Ursula Bennardo: “Attendiamo la culla, è quasi tutto pronto”

Ursula e Sossio stanno vivendo l’attesa di Bianca molto felicemente e tra i momenti migliori che ricordano, oltre a a quello di scoprire di aspettare una bambina, c’è la preparazione al suo arrivo. “Per entrambi – confidano – spicca sicuramente il giorno in cui abbiamo iniziato, piano piano, a comprare tutto il necessario per la nascita di Bianca: da pochissimo abbiamo preso i passeggini, oltre che tantissimi vestitini, e ora attendiamo la culla… è quasi tutto pronto”. A proposito dell’educazione, Ursula ha le idee chiare: “Voglio che sia ben conscia di cosa sia il pudore, specialmente per una donna, voglio insegnarle l’autostima e voglio assolutamente che l’onestà sia un valore importante”.

Sossio: “Non voglio che sia una ‘donna facile’, voglio che si renda conto di quanto vale”

Anche Aruta ha pensieri molto netti sui valori da insegnare: “Dopo due maschi, dalla mia figlia femmina sicuramente pretenderò un po’ più di serietà, non voglio che sia una ‘donna facile’, voglio che si renda conto di quanto vale”. E sul parto, a cui non potrà assistere, dichiara: “Sarà un giorno meraviglioso ovviamente, anche se purtroppo non potrò assistere al parto, come invece è successo con gli altri miei due figli, perché Ursula farà un cesareo. La cosa mi dispiace, ma spero almeno di avere l’onore di tagliare il cordone ombelicale di mia figlia per darle il benvenuto al mondo”.