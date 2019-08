Trono Over, gravidanza Ursula Bennardo. La confessione: “Sono fragile”

Trono Over, gravidanza Ursula Bennardo. La confessione della dama: “Sono fragile”

Pian piano il pancino cresce e il frutto d’amore s’avvicina per Ursula Bennardo e Sossio Aruta, i due ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne che dopo tira e molla infiniti hanno messo i piedi ben piantati a terra, con tanto di bebè in arrivo. Sono lontani i tempi in cui lo scatenato Sossio si divertiva a fare il farfallone e la Bennardo un po’ lo rincorreva un po’ lo bacchettava. Oggi tutto è cambiato. La fine di ottobre, periodo in cui verrà alla luce la piccola, non è più così lontano e l’ex dama della corte di Maria De Filippi vive emozioni contrastanti, oscillando tra la felice trepidazione e la paura dettata dalla fragilità del momento. D’altra parte la gravidanza è un periodo molto delicato per una donna e quindi non potrebbe essere altrimenti.

“Sono forte ma sono anche fragile” scrive la Bennardo nell’ultimo post pubblicato su Instagram, abbandonandosi alle riflessioni. “Tre mesi fa il mio pancino era ancora piccolo – aggiunge -, ora cresce ogni giorno e tra poco ti avrò tra le mie braccia”. Nel frattempo paure ed entusiasmi si mescolano in un comune sentire: “Sono mesi che sono fragile e sensibile, la gravidanza è un momento delicato per noi donne, ma ti prometto stellina che tra un po’ tornerò la leonessa che sono sempre stata e tu ed i tuoi fratelli avrete la mamma più forte che mai. Ora coccolatemi ancora un po’.”

Trono Over, Ursula Bennardo stacca dal lavoro per la gravidanza ma promette che a breve riprenderà

Nell’ultimo periodo la compagna di Sossio ha rinunciato all’attività di estetista, attività che svolge da anni. Tuttavia ha detto che appena supererà il parto e ritornerà in forze tornerà alla sua professione. Ora però meglio prendersi una pausa per evitare stress e complicazioni di ogni tipo. “A breve riprenderò” ha affermato pochi giorni fa, commentando un suo scatto che la vede al lavoro con una cliente.