Ursula Bennardo, la rinuncia forzata e la promessa: “A breve riprenderò”

News Ursula Bennardo, felicità alle stelle con Sossio Aruta prima del parto

Siamo tutti in attesa del parto di Ursula Bennardo che abbiamo imparato a conoscere prima a Uomini e Donne, poi a Temptation Island, poi di nuovo a Uomini e Donne, dove il tira e molla con Sossio Aruta si è concluso nel migliore dei modi: i due sono tornati insieme e dopo un po’ di tempo lei, che non sapeva della gravidanza fino a San Valentino dello scorso anno, ha annunciato la bella notizia sorprendendo i presenti in studio e il pubblico a casa. La coppia è sempre più affiatata, condivide coi suoi fan momenti belli, romantici e divertenti, e siamo sicuri che con la nascita della bimba sarà tutto ancor più entusiasmante.

Ursula torna a lavoro: “A breve riprenderò”

Anche perché Ursula, superata la fase in cui dovrà prendersi cura della piccola, tornerà a fare l’estetista, cioè quello che le è sempre piaciuto fare e a cui a quanto pare ha dovuto rinunciare per evitare stress e complicazioni di qualsiasi tipo; a dirlo è stata proprio lei scrivendo “A breve riprenderò” a commento di una foto che la vede a lavoro con una cliente. La Bennardo si è presentata a Uomini e Donne come estetista, ed è bello vedere che nonostante il successo non ha abbandonato il lavoro che le aveva permesso di mantenersi fino all’arrivo in trasmissione.

Le ultime notizie su Sossio e Ursula

Ma l’emozione più bella non sarà il ritorno al lavoro, chiaramente: dopo la nascita della piccola infatti la Ursula si sposerà con Sossio, come ha già anticipato a tutti mostrando anche alcune location in cui il matrimonio potrebbe tenersi. Tanti piani e tanti progetti insomma nella vita dei due innamorati che solo qualche anno fa sembravano destinati a prendere due strade completamente diverse: la vita può davvero sorprendere, non trovate?