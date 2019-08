Uomini e Donne, la tronista Giulia a Raffaella: “Coi social successa cosa strana”

Giulia Quattrociocche è la nuova tronista di Uomini e Donne: una ragazza acqua e sapone

Contro qualsiasi previsione la nuova tronista di Uomini e Donne è Giulia Quattrociocche che – come senz’altro saprete – siederà sulla tanto ambita poltrona rossa assieme a Sara Tozzi, ex tentatrice di Temptation Island. La ragazza ha una personalità piuttosto diversa da quelle delle troniste che negli ultimi anni hanno frequentato gli Studi Elios, anche se forse avremmo dovuto aspettarcelo perché era nell’aria l’idea di portare in televisione personaggi meno interessati ai social network e quindi con meno grilli per la testa; Giulia sembra essere una di questi, anche se volendo andare in tv è chiaro che delle ambizioni le abbia anche lei. Al momento comunque sappiamo che i social network proprio non li digerisce.

Uominie Donne, il video di presentazione della tronista Giulia: l’aneddoto sui social network

“Allora no – questa la sua risposta a una domanda di Raffaella Mennoia su se avesse o meno dei profili attivi –, però è successa una cosa strana. Poco tempo fa io non avevo i social e non mi interessano neanche, ti dico la verità… Poi – ha proseguito – delle mie amiche mi hanno fatto un profilo loro… che sta là… e se tu lo vedi non ci sono foto, cose… e loro mi ca…iano per questa cosa… Mi ha scritto un’amica mia delle elementari: ‘Ma che sei un profilo fake?'”. Talmente lasciato a sé stesso questo account che l’ha fatta passare insomma per un profilo finto. A lei comunque sembra interessare poco: “Certe volte – queste le altre dichiarazioni sui social network – li trovo proprio stupidi, non mi piacciono perché è come se qualcuno dovesse dire qualcosa per forza; invece secondo me il silenzio è una cosa essenziale”. Ben detto.

Giulia, la nuova tronista di UeD contro le app social per fare conoscenze

Ancora peggio se si parla dell’uso di Instagram & co. per fare conoscenze: “Per flirtare – ha spiegato Giulia – meno di niente! È artificioso, non mi piace… io una persona la devo guardare negli occhi”. La ragazza al momento ci ha fatto un’ottima impressione. Non ci resta che lasciarvi all’ultima parte del video di presentazione ricordandovi che oggi si registrano le prime puntate della nuova stagione di Uomini e Donne! A più tardi!