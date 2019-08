Temptation Island, Andrea Filomena nuova vita e ringraziamenti speciali

Temptation Island ultime notizie: ecco cosa sta succedendo davvero ad Andrea dopo la fine del reality show di Canale 5

Andrea Filomena si è rassegnato all’idea che non ci potrà essere alcun futuro con Jessica Battistello: quest’ultima gli ha fatto capire in un’infinità di modi che non potranno stare insieme, che lei cerca in un uomo altro, quel qualcosa in più che lui, fino a questo momento, non le ha saputo dare. Erano vicinissimi dal compiere il grande passo, ma Jessica ha capito – meglio tardi che mai – che probabilmente Andrea non avrebbe potuto dargli la felicità che desiderava, nonostante lui sia stato sempre impeccabile nei suoi confronti. Ma al cuor non si comanda e Jessica, a Temptation Island, ha perso la testa per il single Alessandro.

Andrea Filomena Temptation Island: ringraziamenti speciali

Sappiamo che, nonostante gli sforzi, Andrea non dimentica quello che gli è accaduto. È vero che ha perso Jessica, ma è vero anche che adesso, dalla sua, ha un grande numero di fan, pronti sempre a sostenerlo. I suoi ringraziamenti, adesso, vanno proprio a loro: “Ciao a tutti! Volevo ringraziarvi perché ogni giorno mi arrivano tanti messaggi e chiedo scusa a chi non riesco a rispondere, ma vi giuro che siete tantissimi. Quello che ora posso fare è ringraziarvi di cuore. Domani finalmente ci vediamo tutti e soprattutto voglio abbracciarvi”. Queste le parole di Andrea di Temptation Island dette durante una Instagram story.

Svolta per Andrea Filomena? Il trono di Uomini e Donne potrebbe essere suo!

Andrea è in viaggio verso Napoli, dove incontrerà i suoi sostenitori, che ora vogliono solo vederlo sul trono di Uomini e Donne. Magari insieme a Katia Fanelli? La ragazza ha confessato di aver fatto già il provino. Andrea e Katia hanno voltato pagina ed entrambi non hanno chiuso la porta in faccia all’amore, come si può ben capire dalle ultime parole di Andrea: “Se sai leggere nei miei occhi, ti entrano subito nel cuore”.