Andrea Filomena non dimentica: “Grazie a voi”, fan notano particolare

Temptation Island news, Andrea Filomena ha davvero ritrovato il sorriso?

Andrea Filomena e Jessica Battistello non si sentono più. I due hanno deciso di dividere le strade, rinunciando per sempre al sogno del matrimonio: era davvero tutto pronto per le nozze ma Jessica, all’ultimo momento, ha capito di aver corso troppo e ha messo addirittura in dubbio quello che provava nei suoi confronti. Temptation Island le ha permesso di avere la conferma che Andrea non è l’uomo della sua vita e di ottenere la forza necessaria per chiudere tutti i ponti con lui. Una scelta non proprio difficile, la sua, visto che si è immediatamente avvicinata al tentatore Alessandro.

Il messaggio di Andrea Filomena che non convince

Conclusa l’esperienza a Temptation Island e dopo aver speso delle parole sull’ex fidanzata, Andrea ha fatto una dedica speciale ai suoi follower di Instagram : “Dedicata a voi che mi avete fatto tornare il sorriso”. Nella foto, però, dimostra di non essere proprio al settimo cielo e qualcuno glielo ha fatto notare. Sì, per lui è stato proprio difficile veder andar via la sua fidanzata, quella che sarebbe stata la sua futura moglie: sognava da tempo di sposarsi con lei, ma Temptation Island gli ha permesso di vedere com’è davvero la realtà.

Jessica e Andrea dopo Temptation Island, i fan notano un particolare

Andrea di Temptation Island è sempre sostenuto da tutti i suoi follower di Instagram, che ogni volta gli ripetono che merita di più e che un uomo di valore come lui non si trova così facilmente. Ecco come hanno commentato la sua ultima foto, dove – effettivamente – non sprizza felicità da tutti i pori: “E dove sta il sorriso nella foto?”; “E tu la voglia di credere che gli uomini innamorati davvero esistono”; “Ti meriti di avere con te sempre il sorriso”; “Meriti tutti i sorrisi del mondo”; “Sei stupendo e hai un cuore d’oro”.