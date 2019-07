Andrea Filomena dopo Temptation Island, la confessione: “Mai lo avrei pensato”

By

Temptation Island, Andrea Filomena ricomincia dopo Jessica: il messaggio ai fan

Temptation Island 2019 ha fatto scoppiare cinque coppie su sei, tra cui anche quella composta da Andrea Filomena e Jessica Battistello. Sono entrati con molte mancanze nel rapporto, soprattutto Jessica lamentava una serie di problemi che aveva negli ultimi tempi. I due stavano insieme da più di due anni, avevano anche pensato di sposarsi, ma è noto a tutti ormai che è stata lei a fermare i preparativi dicendo di non essere ancora pronta. Andrea invece si è sempre dichiarato molto innamorato, e lo ha anche dimostrato nel villaggio con le tentatrici. Per lui, quindi, Temptation Island sarebbe stata solo una piccola parentesi per rafforzare il rapporto con Jessica, mai si sarebbe aspettato di vedere una Jessica diversa da ciò che immaginava.

Andrea Filomena, le prime parole dopo Temptation Island: il messaggio su Instagram

Jessica infatti si è subito avvicinata al tentatore Alessandro, rifiutando anche la prima richiesta di falò immediato di Andrea. Alla seconda richiesta ha accettato, ma i due hanno lasciato il programma separatamente. Il rapporto si è definitivamente chiuso a Temptation Island, i sentimenti fra loro sono finiti. Andrea e Jessica dopo Temptation Island non sono tornati insieme, anzi lei ha anche iniziato a sentire Alessandro. Oggi a parlare è lui, Andrea, che con poche parole su Instagram ha parlato del suo stato d’animo e ringraziato i fan. Queste le sue parole: “Un ringraziamento speciale va a tutti voi, che mi avete sostenuto e mi siete stati vicini in ogni mio momento di difficoltà”.

Andrea di Temptation Island ringrazia i fan: “Mai lo avrei pensato”

Il messaggio di Andrea dopo Temptation Island prosegue così: “Prima di iniziare questa esperienza mai avrei pensato quanto il calore della gente possa aiutarti e non vi nego che mi sono ritrovato molto spesso a sorridere davanti a un vostro messaggio. Grazie a tutti, siete fantastici e soprattutto in tantissimi”. Adesso il protagonista dell’edizione che si è appena conclusa spera solo di trovare il vero amore… E se dovesse arrivare una proposta da Uomini e Donne, accetterebbe di diventare il nuovo tronista? I fan lo sperano: la parola, adesso, passa alla redazione!