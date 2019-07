Temptation, Jessica e Alessandro stanno insieme: Andrea smentisce l’ex

Jessica e Andrea un mese dopo Temptation Island: lei si vede con il tentatore Alessandro

L’avventura di Temptation Island per le sei coppie è finita da un mese. Durante la serata di martedì 30 luglio, siamo venuti finalmente a sapere cosa è successo tra tutti i partecipanti, una volta spenti i riflettori del programma. La prima coppia ad essere intervistata da Filippo Bisciglia è stata quella formata da Jessica Battistello e Andrea Filomena. Tutti ricorderanno del matrimonio saltato tra i due e la rottura al falò di confronto. Lei era uscita con il tentatore Alessandro e le cose dopo quattro settimane non sono cambiate. I due giovani hanno rotto in maniera definitiva e Jessica ora si frequenta con il single con il quale ha stretto un bellissimo rapporto nel villaggio di Temptation. Un risvolto che forse alcuni si aspettavano. Una crisi così forte da far saltare addirittura le nozze è difficile da superare, e Andrea e Jessica ne sono l’esempio.

Jessica e Alessandro si frequentano dopo Temptation: le rivelazioni dei due

Jessica e Alessandro si sono sentiti più volte nel corso delle quattro settimane dopo la fine dell’esperienza a Temptation, ma non si erano mai visti. È stata la registrazione dell’intervista con Filippo Bisciglia, l’occasione per i due per rivedersi. E proprio nella bellissima location scelta dalla produzione, Alessandro e Jessica hanno rivelato le loro intenzioni nel viversi fuori dalle telecamere, e hanno salutato il pubblico con una promessa. “Con Alessandro ci sentiamo sempre. Anche se a fisicamente non ci siamo più rivisti. Quando sono stata male, lui ha sempre trovato la parola giusta“, ha confessato Jessica, alla quale hanno fatto eco le dichiarazioni del bel tentatore. “Cercheremo di avvicinarci. Sentivamo il desiderio di vederci e credo che abbiamo bisogno di viverci la vita di tutti i giorni“, ha detto Alessandro. “Ci siamo promessi di essere sempre sinceri“, ha detto infine Jessica, riferendosi in un certo modo al rapporto con il suo ex.

Andrea smentisce la versione di Jessica: non vuole tornare con lei!

Mentre Jessica ha ribadito fermamente che l’intenzione di tornare con lei Andrea ce l’aveva eccome, lui invece l’ha smentita più volte. “Non tornerei con Jessica. Ho tanta rabbia, ma ad oggi ho ripreso la mia vita. Lei dice che non mi ha mancato di rispetto“, ha detto Filomena, “Mi auguro di trovare una persona e farmi una famiglia, una persona che abbia i miei stessi valori“.