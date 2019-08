Uomini e Donne, Katia Fanelli tronista? Ha fatto già il provino

Katia Fanelli tronista di Uomini e Donne? Qualcosa è nell’aria

A Uomini e Donne potremmo vedere proprio lei: Katia Fanelli di Temptation Island! La ragazza fotonica ha deciso di fare il provino per questo dating show che ha sempre seguito con passione. Crede fortemente nell’amore, e quale luogo migliore per incontrare il principe azzurro? Non vuole una coppia social, che faccia solo foto su Instagram, senza vivere appieno il proprio amore: Katia è desiderosa di dare una svolta alla sua vita, dopo la delusione ricevuta da Vittorio Collina, che al momento sta frequentando la tentatrice Vanessa. La sua ex è convinta che si lasceranno tra non molto.

Tronisti Uomini e Donne 2019/2020: Katia fa una grande confessione

Ha raccontato una verità inaspettata su Vittorio Collina alle pagine della rivista Chi, per poi lanciare un’altra bomba: “A breve partirò per Mykonos, non voglio solo divertirmi. Non vado a caccia dell’amore, anche perché, se dovesse accadere, c’è un luogo magico dove mi piacerebbe incontrare un uomo, l’uomo dei sogni: Uomini e Donne”. Sì, potrebbe essere una nuova tronista di Uomini e Donne, la più fotonica che ci sia; con lei potrebbe essere presente un ragazzo (sempre pescato da Temptation Island) che è entrato, per la sua dolcezza e per i suoi modi di fare, nel cuore di innumerevoli ragazze: Andrea Filomena, che non riesce proprio a dimenticare quello che gli è capitato.

Uomini e Donne news, Katia convinta di trovare l’amore nel programma di Maria De Filippi

Il provino ci sarebbe già stato, come ha fatto sapere proprio lei: “Già fatto: diciamo che qualcosa nell’aria già c’è! Se dovesse succedere, ne sarei felice perché io credo nel programma dei sentimenti. Guardate Temptation Island: mi ha salvato la vita e aperto gli occhi. Perché a Uomini e Donne non potrebbe succedermi lo stesso?”.

Katia Fanelli, ultime notizie dopo Temptation Island

Katia Fanella è pronta a mettersi in gioco… e la sicurezza non le manca: “Mi ha visto? A parte le labbra rifatte, ho un fisichino niente male, sono logorroica e con me non ci si annoia mai. Vesto divinamente, ho un make-up pazzesco e piaccio oggi più di ieri. Tutto questo io lo traduco con un solo concetto: sono fotonica, preparatevi che questo sarà il mio anno e non vi libererete di me”.