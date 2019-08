Temptation Island, Katia Fanelli: “Mi manca Vittorio ma…” e svela la verità

Intervista Katia Fanelli al settimanale Chi: cos’è davvero successo dopo Temptation Island?

Katia Fanelli non ha nessuna intenzione di ritornare da Vittorio Collina, anche se, alle pagine del settimanale Chi, ha ammesso che le manca. Non si cancella con un colpo di spugna una storia come la loro, che però, nell’ultimo periodo, ha cominciato a scricchiolare, fino a rovinarsi per sempre. Lei continua a essere single ma super-corteggiata (cosa che la lascia del tutto indifferente), lui invece continuerebbe la frequentazione con la tentatrice Vanessa. Ovviamente Katia di Temptation Island non crede minimamente che Vanessa sia interessata al suo ex e spera che quest’ultimo apra presto gli occhi per non “soffrire d’amore”.

Temptation Island gossip, Katia Fanelli ha trovato l’amore? Non si fida di nessuno

Nelle ultime ore Katia Fanelli è stata accusata di avere uno strano atteggiamento, ma la ragazza non vuole rispondere a nessuna polemica e alla rivista Chi ha spiegato com’è cambiata la sua vita dopo Temptation Island: “Ora i corteggiatori pullulano come funghi, ieri nemmeno mi filavano di striscio. Ma chi ci crede? Li mando fotonicamente a quel paese!”.

Vittorio e Katia, la verità prima dell’inizio di Temptation Island

Katia e Vittorio di Temptation Island erano giunti a un bivio: o crescere insieme per portare avanti una relazione solida o lasciarsi… e sappiamo tutti come è andata a finire! Katia nutriva già parecchi dubbi sul suo rapporto: “[…] Con il tempo mi sono ammosciata completamente . Tutto è venuto meno. La passione e l’amore sono appassiti dentro di me. Poco prima dell’ingresso al reality, alle mie amiche ho detto: ‘Temo di perderlo. Temo di perdere un bravo ragazzo’. Lui mi manca, lo ammetto, ma dentro non sento lo stomaco che si stringe, non sento quella cosa forte che si chiama amore. Forse era solo abitudine”.

Vanessa e Vittorio non dureranno? Katia ne è certa

Katia aveva precedentemente parlato della storia di Vittorio e Vanessa, ora ha rincarato la dose: “[…] Vittorio è convinto che io lo abbia tradito, ma deve sapere che l’ultimo uomo con cui ho fatto l’amore è proprio lui, il mio ex. Noi donne non ‘ragioniamo’ come gli uomini. Poi Vittorio non può avanzare nessuna richiesta dato il suo comportamento! Non ha mai voluto affrontarmi, ha portato la valigia a mia sorella con i miei vestiti. Un uomo senza carattere. Vergognoso. L’ho cercato e niente. Ridicolo, si sta facendo la storiella ‘finta’ con la corteggiatrice Vanessa. Ma che aprisse gli occhi!”.