Katia Fanelli su Vittorio e Vanessa: “Lui si prenderà un due di picche”

Katia Fanelli dopo Temptation Island parla della conoscenza tra l’ex Vittorio e Vanessa

Dopo Temptation Island, anche Katia Fanelli dice definitivamente la sua su quanto accaduto nel reality. La sua storia d’amore con Vittorio Collina è giunta al termine, sebbene lei sembrasse propensa a riprovarci. A decidere di tornare a casa da single è stato proprio il ragazzo, il quale non è riuscito ad accettare alcuni atteggiamenti e parole di Katia all’interno del villaggio. Per la Fanelli è stata abbastanza dura tornare alla vita di tutti i giorni senza avere al suo fianco Vittorio. La sua famiglia cerca di starle vicino, evitando di parlare di quanto accaduto. Una situazione inaspettata per la ragazza, sicura di non aver mai oltrepassato il limite. Con il tentatore Giovanni, spiega nel corso dell’intervista su Uomini e Donne Magazine, c’è stata solo semplice interesse a livello estetico. Spera ora di poter instaurare un rapporto di amicizia con lui, ma niente di più. La Fanelli racconta di non avere mai avuto l’intenzione di andare oltre, poiché non cercava questo. Intanto, però, Vittorio ha creato un legame molto forte con la tentatrice Vanessa.

Katia Fanelli su Vittorio e Vanessa: “Mi meraviglia che a lui possa piacere una ragazza come lei”

Ed è proprio per Vanessa che Vittorio, nella sua intervista, spende parole speciali. Per Katia, invece, riserva dichiarazioni non troppo piacevoli. Con la tentatrice, Collina si sta ancora frequentando e, dai suoi racconti, si percepisce che si vedano anche molto spesso. Ma ora la Fanelli dice la sua e si dice certa del suo pensiero. Per Katia, Vanessa è sicuramente una bellissima ragazza e non vuole darle colpe per la fine della sua storia con Vittorio. Ma ci tiene a precisare: “Penso che non abbia un grande interesse verso di lui”. Non solo, la Fanelli dimostra di essere perplessa pure sull’interesse da parte del suo ex fidanzato. “Mi meraviglia che a lui possa piacere davvero una ragazza come lei. A me ha sempre detto che preferiva le ragazze semplici, naturali”, dichiara Katia, senza peli sulla lingua.

Katia Fanelli è certa: Vittorio si prenderà un bel due di picche da Vanessa

Katia appare certa del fatto che Vanessa non sia realmente interessata a Massimo. “Mi dispiace perché credo che da parte di Vanessa non ci sia un reale interesse e lui si prenderà un due di picche. Non ne sono felice, perché auguro a Vittorio il meglio”, continua la Fanelli nel corso dell’intervista. A oggi sa di non potersi lamentare, perché sa che parte delle colpe sono anche sue. Nonostante ciò, non capisce come Vittorio “sia potuto arrivare a tanto”.