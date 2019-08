Vittorio dopo Temptation: come va con Vanessa, duro confronto con Katia

Vittorio dopo Temptation: la conoscenza con Vanessa prosegue, dure parole su Katia

Vittorio Collina dopo Temptation Island parla di quanto accaduto durante la sua esperienza. Nel corso dell’intervista su Uomini e Donne Magazine, il presentatore si lascia andare a delle bellissime dichiarazioni per Vanessa Cinelli, ma non per Katia Fanella. Sembra proprio che quest’ultima sia riuscita a deluderlo in modo abbastanza importante. Infatti, ricordiamo che è stato proprio lui a voler porre fine alla loro relazione durante il falò di confronto. Ora Vittorio racconta di essere felice, in quanto avverte una serenità interiore che non provava da tempo. Non ha vissuto con molta tranquillità questa esperienza nel villaggio, a causa dei continui video riguardanti Katia. Proprio l’esuberanza della Fanelli era riuscito in passato a conquistarlo, in quanto oltre a essere una fidanzata era per lui anche un’amica. Eppure alcuni atteggiamenti e parole della ragazza l’hanno portato a capire che il suo cuore non batte più per lei. Una dura affermazione quella che oggi fa Vittorio, che riserva parole speciali per Vanessa.

Vittorio dopo Temptation Island volta definitivamente pagina con Vanessa

“Il mio cuore ha smesso di battere per lei”, ammette Vittorio parlando di Katia. La famiglia Collina è rimasta delusa dal comportamento della Fanelli, tanto da essere completamente d’accordo con la scelta presa dal ragazzo. A detta di quest’ultimo, la Fanelli non sarebbe andata oltre con i tentatori, poiché nessuno di loro si è mostrato interessato a lei. Anzi, Vittorio è convinto che i ragazzi fossero addirittura spaventati dal modo di fare di Katia. Ora il presentatore si gode la sua conoscenza con Vanessa. La Cinelli è riuscita a rapire l’attenzione di Massimo attraverso “la sua educazione, il suo modo di fare e anche la sua discrezione”. Ora si stanno frequentando: “Ho voglia di vederla e di continuare a frequentarla. Non nego che in più di un’occasione ho preso la macchina di notte e ho fatto Rimini – Roma in quattro ore per raggiungerla.”

Temptation Island: il duro confronto tra Katie e Vanessa fatto da Vittorio

Vittorio corre da Vanessa appena può e non nega di vedere, ogni volta l’ora di rivederla. Ma non vuole fare un paragone tra lei e Katia, per cui fa una dura dichiarazione: “Non trovo corretto paragonarla a Katia, perché lo spessore della persona è nettamente differente.” Forti parole quelle di Massimo, che sembra aver archiviato completamente la sua storia d’amore con la Cinelli.