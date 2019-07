Katia e Vittorio non stanno più insieme: il futuro con Vanessa è incerto

Katia Fanelli e Vittorio Collina un mese dopo: la coppia si è lasciata, lui non vuole vedere più Katia

Un’altra coppia non è riuscita a superare i problemi e le difficoltà e un mese dopo Temptation Island, anche Katia e Vittorio hanno deciso di dirsi addio per sempre. Al falò di confronto finale, era stato Collina a decidere di tornare a casa da solo, lasciando dunque dopo due anni e mezzo la sua ormai ex fidanzata. Durante la puntata del programma dedicata a “un mese dopo” le scelte finali, abbiamo scoperto anche le intenzioni di Vittorio con la single Vanessa, che sembrava aver corrisposto la curiosità di viversi un momento anche al di fuori della trasmissione. In realtà, non si può parlare di futuro tra i due ma Vittorio non vuole tornare neanche con Katia. Se lei ha deciso di mettere da parte l’orgoglio per far vedere quanto sia matura, lui invece non ha voluto vederla, sicuro che non è ancora il momento giusto e fermo sulle sue convinzioni ha portato avanti le sue idee.

Temptation Island: Vittorio e Vanessa, le ultime riflessioni

Anche se la tentatrice Vanessa si era detto fortunata per aver conosciuto una persona come Vittorio, tra i due non è ancora scoccata la scintilla. I due però vogliono vedersi e Vittorio ha anche organizzato una sorpresa per lei, decidendo di andarle a fare visita. “Non abbiamo parlato di futuro, ma vediamo come andranno le cose“, ha rivelato infine Collina, rivelando anche alcuni particolari del falò con Katia che non gli sono piaciuti per niente. “Ho capito che c’era qualcosa che non andava, prima di dirmi certe cose ha aspettato un attimo prima di parlare per capire la mia reazione. Non voleva fare la parte di quella lasciata, e questo doppio gioco non mi è piaciuto“, ha rivelato infine Vittorio.

Katia dopo Temptation: lei delusa ma esce a testa alta

Katia è apparsa molto delusa degli atteggiamenti del suo ex, parlando addirittura di tradimento nei suoi confronti. “Io al tradimento non riesco a passarci sopra. Ci sono rimasta male, non nego che mi manca. Io non lo riconosco Vittorio, io non l’ho tradito e non capisco perché non vuole vedermi“, ha rivelato da parte sua Katia. La sua esuberanza, comunque, non si è spenta, ha trovato conforto nella sua più grande passione: lo shopping.