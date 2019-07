Temptation, Vittorio lascia Katia: il futuro è con Vanessa

Katia Fanelli e Vittorio Collina a Temptation Island: la coppia si lascia, lui torna da Vanessa

Una scena che abbiamo visto fin troppe volte quest’anno a Temptation Island. Anche Katia e Vittorio hanno deciso di chiudere il loro rapporto, durato ben due anni e mezzo. Nel falò di confronto, è stato Collina a scegliere di mettere da parte e per sempre il rapporto con Katia ed ha chiesto di vedere la single Vanessa. Anche se Vittorio ha ribadito più volte che non si è innamorato della tentatrice all’interno del villaggio, allo stesso tempo con lei ha stretto un bel rapporto; un po’ come è accaduto tra Nicola Tedde e Maddalena. Alla base della decisione di Vittorio ci sarebbero state le continue prese in giro che Katia ha fatto nei suoi confronti, e a niente sono servite le belle parole che la Fanelli ha deciso di confessargli, soprattutto dopo l’intervento di Filippo Bisciglia. Ma nulla: Vittorio è sicuro, la storia con Katia è finita una volta per tutte. La sua esuberanza forse è stata troppo per lui.

Vittorio lascia Katia e poi corre nelle braccia di Vanessa

“Non sono più innamorato di una Katia così, è finita la benzina. Nelle mie storie passate mi sono sempre ritrovato nella stessa situazione, ma io le prese in giro delle prime settimane non riesco a farle passare. Se mi ami come dici, non facevi la scema“, ha esordito esplodendo Vittorio, dopo la confessione di Katia circa i sentimenti provati per l’ormai ex fidanzato. “Non le accetto. Mi sono sentito preso in giro, per questo voglio tornare a casa da solo“, ha concluso poi Collina. Insomma, niente lieto fine per la coppia. Anzi, Vittorio ha deciso di vedere subito Vanessa e le ha fatto una richiesta che la tentatrice sembra aver accettato.

Vittorio e Vanessa si frequenteranno fuori? Lei ne sarebbe contenta

Come è successo per Nicola e Maddalena, sembra ci possa essere una spiraglio anche per Vittorio con Vanessa. Dopo aver chiuso la storia con Katia, Collina è andato da Vanessa e le ha detto che gli piacerebbe molto vederla anche fuori. “Penso che sono fortunata e non mi dispiacerebbe vederti anche fuori“, con queste parole, Vanessa ha deciso di continuare a vedere Vittorio anche a telecamere spente e lontano dal villaggio di Temptation Island. Futuro in vista per i due?