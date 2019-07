Nicola e Sabrina si lasciano a Temptation Island: la promessa di Maddalena

Temptation Island: Nicola e Sabrina non stanno più insieme

È ufficialmente finita a Temptation Island 2019 la storia d’amore tra Nicola Tedde e Sabrina Martinengo. I due hanno deciso di lasciare il programma condotto da Filippo Bisciglia separatamente. Dopo un acceso confronto Sabrina e Nicola non sono riusciti a trovare un punto di incontro. Quanto accaduto nel villaggio delle tentazioni con i tentatori Giulio e Maddalena ha lasciato il segno in Nicola e Sabrina. Quest’ultima ha comunque provato – seppur invano – a regalare un’altra chance alla storia d’amore con Tedde, che ha definito la più importante della sua vita. Ma Nicola è stato irremovibile: ha capito di poter andare avanti anche senza la sua fidanzata.

Le parole di Sabrina e Nicola al falò di confronto

“Il nostro è stato amore vero. Ma qui ho staccato la spina e ho voluto star bene. Come Maddalena ti ha fatto stare bene per delle cose, Giulio mi ha fatto stare bene a me. Non giustifico il mio comportamento, non è stato bello e non è stato bello il tuo. Ti voglio vedere felice, se io so che tu sei felice diversamente, io ti lascio andare. Io tornare con Nicola a casa? Le cose si fanno in due. Se lui sostiene che io non posso dargli qualcosa di cui lui ha bisogno…io posso anche dirgli sì, ma noi usciamo di qua e questo percorso qua, come finirà?”, ha sottolineato Sabrina a Temptation Island. “La mia paura è che usciti di qua, andrà bene altri due, tre mesi e poi? Molte volte non ti sento a mio agio con te, perché vorrei viverti da sola. Non voglio uscire con Sabrina, non ce la faccio“, ha invece osservato Nicola.

Nicola chiede di vedere Maddalena dopo il falò di confronto

Subito dopo il confronto con Sabrina, Nicola ha chiesto alla produzione di Temptation Island di vedere la tentatrice Maddalena. “Ci tenevo a rivederti perché mi hai dato molto. Mi hai dato tanto, la possibilità di aprirmi e capire tante cose. Sicuramente, in un secondo momento, dopo essere stato male, mi farà sicuramente bene”, ha ammesso Nicola. Dal canto suo Maddalena ha promesso che cercherà il ragazzo fuori, perché ha provato nei suoi confronti del veri sentimenti,. A detta della tentatrice, però, ora Nicola ha bisogno di stare da solo per metabolizzare l’intera vicenda.