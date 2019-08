Temptation Island, Katia Fanelli strano atteggiamento dopo la rottura

Katia Fanelli dopo Temptation Island: la nuova vita senza Vittorio Collina

Katia Fanelli è felicemente single. Certo, la decisione del suo ex Vittorio Collina di frequentare la tentatrice Vanessa l’ha destabilizzata, ma ha trovato subito il suo equilibrio e ha mostrato i suoi sorrisi migliori su Instagram. Numerosi follower le hanno chiesto come ha fatto a voltare subito pagina, visto che, dopo una vera storia d’amore, è complicato ritornare a essere felici. Un atteggiamento, quello di Katia di Temptation Island, che ha fatto storcere il naso a qualcuno, che ha persino parlato di una rottura non proprio imprevedibile. Forse tra Katia e Vittorio era già tutto finito e loro ancora non lo sapevano? In questo caso Temptation Island sarebbe stato la prova del nove.

Temptation Island news, critiche a Katia: non ha sofferto per la fine della sua storia?

Dopo aver dato la sua opinione su Vittorio e Vanessa, Katia Fanelli ha pubblicato questa frase su Instagram: “Conta solo il cammino perché solo lui è duraturo e non lo scopo, che risulta essere soltanto l’illusione del viaggio”. Qualcuno le ha chiesto come ha trovato immediatamente la forza di apparire su Instagram dopo la batosta ricevuta: “Spiegami come fate a chiudere storie di tre anni come fosse nulla e a diventare tutti ‘influencer’ ( spero ci sia un vaccino per questo virus), modelle e dive. Vi prego, visto che io, dopo una storia di un anno, a distanza di mesi non mi sono potuta riprendere”.

Katia Fanelli da personaggio fotonico di Temptation Island a influencer

In effetti Katia non è la prima che reagisca in questo modo dopo una importante rottura. Instagram riesce a curar ogni loro ferita? Magari proprio l’affetto dei fan è d’aiuto… e il diventare delle influencer! Succede sempre così, alla fine: concluso Temptation Island, tutti gli ex fidanzati e i tentatori che hanno avuto per più tempo i riflettori puntati addosso cominciano a essere molto attivi su Instagram e a venire attorniati da un numero consistenti di follower che li seguirebbero anche in capo al mondo. Instagram è la vera panacea di tutti i mali? Quelli legati alla fine delle relazioni mediatiche certamente sì!