Che fine ha fatto Jefeo? Brutto imprevisto, si scusa con tutti

Amici news, Jefeo non è scomparso: momento speciale della sua vita

Sentiamo sempre parlare di Giordana, Alberto e Tish di Amici, meno di altri ex concorrenti, come Jefeo, per esempio. Nonostante sia stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione del talent show di Canale 5 – anche perché ha avuto una particolare relazione con Ludovica Caniglia – di lui si è parlato poco: è rimasto totalmente concentrato sulla sua musica, sul tour (che sta andando alla grande!) e suoi prossimi progetti lavorativi. Che non mancano. Chissà dove lo vedremo prossimamente, ma adesso quello che gli affezionati di Amici di Maria De Filippi si stanno chiedendo è che fine abbia fatto.

Che fine ha fatto Jefeo? Problemi durante un concerto

Sappiamo che Jefeo di Amici sta facendo un tour che sta riscuotendo un grande successo: sì, la sua carriera è iniziata da poco tempo, ma comunque i fan non gli mancano e riempiono tutti i luoghi in cui tiene i suoi concerti. E non ne sono pochi. Jefeo è quindi molto impegnato, non è stato assolutamente risucchiato dall’anonimato e ci saranno altri concerti in giro per l’Italia (sicuramente non farà più video musicali criticatissimi!). Ora si è fatto risentire su Instagram a seguito di alcuni problemi avuti su un palco: “Con tantissimo dispiacere purtroppo devo comunicarvi che per problemi tecnici la data di domani di Carroponte (Milano) verrà spostata e recuperata. Mi scuso con tutti”.

Amici Celebrities: ci saranno anche Jefeo e altri ex concorrenti?

Con i suoi concerti in tutt’Italia sta collezionando un successo dopo l’altro: “Quanto calore ieri. Grazie a tutti i presenti per il supporto”. Importanti traguardi anche per Alberto Urso, che potrebbe presto sfondare all’estero; negli ultimi giorni ha fatto chiacchierare per un messaggio inaspettato scritto a sua sorella. Rivedremo lui, Jefeo e altri concorrenti del talent show nel nuovo Amici Celebrities?