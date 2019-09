Amici Celebrities nella bufera, intervengono responsabili profilo Instagram

Piovono critiche su Amici Celebrities: i telespettatori vogliono la trasmissione originale e protestano su Instagram

Deve ancora iniziare, ma Amici Celebrities ha già scatenato una grande polemica su Instagram. Molti telespettatori – affezionatissimi alla trasmissione “originale” – hanno criticato duramente il nuovo format per diverse ragioni: c’è chi crede che non ci sia bisogno di dar spazio a personaggi già famosi e che hanno avuto le loro opportunità, chi è convinto che verrà immerso nel trash e chi ancora vorrebbe solo quello dei ragazzi sconosciuti, che sognano di diventare cantanti e ballerini professionisti.

Amici Celebrities news, la pagina Instagram del programma costretta a intervenire: ecco cos’è successo

Su Instagram, la pagina di Amici di Maria De Filippi ha presentato i primi concorrenti con un video e con questo messaggio: “Ci siamo quasi! #AmiciCelebrities #staytuned…

Presto tornerà anche la nuova edizione di #Amici19 con i nostri giovani talenti, quindi tenetevi pronti!”. Qualcuno ha borbottato: “Aspetto Amici delle ‘persone normali'”; e i responsabili della pagina Instagram sono dovuti intervenire, anche perché le critiche sono state numerose e spietate: “Don’t worry! Presto partirà anche Amici, che avrà come protagonisti i giovani talenti”.

Le perplessità su Amici dei Vip: ci saranno almeno Giordana Angi e Alberto Urso?

Questi sono solo alcuni dei commenti negativi rivolti ad Amici Celebrities: “Ma ci saranno famosi veri?”; “Ma che cavolata! Con questo nuovo format, siete caduti nel trash anche voi. Preferisco mille volte il programma normale!”; “Siete caduti anche voi così in basso… che delusione”; “Amici non era fatto per essere un trampolino di lancio per persone non ancora famose?”. A rendere più sereni i telespettatori, la possibile partecipazione di Alberto Urso (che ha appena pubblicato un messaggio importante) e Giordana Angi.