Amici Vip, Emanuele Filiberto di Savoia probabile concorrente

Amici Vip, Emanuele Filiberto di Savoia probabilmente farà parte del cast

Il cast di Amici Vip, la versione celebrity del famoso programma Amici, si sta piano piano formando. Per ora di ufficiale c’è poco e nulla ma stanno iniziando ad arrivare delle notizie sui personaggi che probabilmente faranno parte del cast. Grazie a Blogo e alle sue fantastiche anteprime oggi possiamo scoprire che molto probabilmente tra i concorrenti del talent ci sarà anche Emenuele Filiberto di Savoia. Lui che dalla televisione mancava da un po’ (ricordiamo la memorabile conduzione della prima edizione di Pechino Express) avrà finalmente l’opportunità di farsi rivedere. Oltre a lui pare che nel programma dovrebbe essere presente anche uno tra Claudio Amendola e Luca Argentero. Insomma, questo nuovo format si preannuncia esplosivo dato che, sempre come ha anticipato Blogo, parteciperanno anche personaggi come Laura Torrisi, Pamela Camassa, Giordana, Irama, Annalisa, Platinette e Joe Bastianich.

Michelle Hunziker alla conduzione di Amici Vip, ma Maria De Filippi battezzerà il programma

La conduzione del programma è andata a Michelle Hunziker ma si è sparsa la notizia che ad aprire le danze sarà Maria De Filippi. La padrona di casa indiscussa condurrà la prima puntata perché sembra che Michelle non potrà aprire due trasmissioni nella stessa settimana visto che incomincerà anche Striscia la Notizia. Per condurre Amici Vip, che forse si trasformerà in Amici Celebrity, era stata interpellata anche Silvia Toffanin che ha però rifiutato perché desidera dedicare più tempo alla famiglia: “Io tra la carriera e la famiglia sceglierò sempre la famiglia. Perché il tempo che posso passare con chi amo è il regalo più grande che esista”, ha dichiarato a TV Sorrisi e Canzoni.

Platinette, invece, salta da Marco Liorni a Maria De Filippi

Un altro personaggio importante che probabilmente prenderà parte ad Amici Vip è Platinette. Si vocifera, infatti, che Mauro Coruzzi sia pronto a salutare Italia sì di Marco Liorni, che va in onda ogni sabato pomeriggio, per dedicarsi al talent firmato da Maria De Filippi. Dopo Amici Vip, però, Platinette potrebbe ritornare ad Italia Sì accanto alle immancabili Rita Dalla Chiesa ed Elena Santarelli.