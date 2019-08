Amici Vip: Platinette lascia Italia Sì con Marco Liorni per Maria De Filippi

Platinette lascia Italia Sì per il nuovo talent show Amici Vip

Fervono i preparativi per la prima edizione di Amici Vip, variante very important people dello storico talent show ideato, prodotto e condotto da Maria De Filippi. Tra i protagonisti del nuovo programma ci sarà Platinette, che siederà in giuria molto probabilmente con il coreografo Giuliano Peparini. Come rivela Dagospia, per il nuovo format Mediaset Mauro Coruzzi lascerà Italia Sì di Marco Liorni, in onda ogni sabato pomeriggio su Rai 1. Platinette era nel cast fisso della trasmissione insieme a Rita Dalla Chiesa ed Elena Santarelli, che a quanto pare sono state riconfermate. Chi prenderà il posto dell’esperto di spettacolo? Al momento non è chiaro, così come non è certo se si tratterà di un’assenza prolungata. È probabile infatti che Platinette torni alla corte di Liorni una volta finito il lavoro nella Scuola più famosa di Italia. Amici Vip dovrebbe andare in onda solo per sei puntate a partire da metà settembre.

Tutte le altre news sul nuovo programma Amici Vip

Su Amici Vip non ci sono stati ancora annunci ufficiali da parte di Maria De Filippi. Da mesi si susseguono a ritmo spedito le indiscrezioni. Secondo gli ultimi spifferi, nella giuria del programma sembra certa la presenza di Giuliano Peparini e Platinette. Non è da escludere l’arrivo di Garrison Rochelle, già professore del format tradizionale. Tra i concorrenti, invece, dovrebbero esserci Pamela Camassa, Laura Torrisi, Joe Bastianich e Marisa Laurito. Non mancheranno, poi, ospiti speciali provenienti dal tradizionale Amici. In particolare si parla di un coinvolgimento di: Annalisa, Irama, Giordana Angi e Alberto Urso.

Amici Vip sarà condotto da Michelle Hunziker

Dopo il rifiuto di Silvia Toffanin, Amici Vip sarà condotto da Michelle Hunziker. La prima puntata, però, vedrà la presenza di Maria De Filippi. Il conduttore del daytime non sarà invece Andrea Damante, come sussurrato da qualcuno nelle ultime ore.