Silvia Toffanin spiega perché ha rifiutato Amici Vip e Temptation Island Vip

Perché Silvia Toffanin non ha condotto Amici Vip e Temptation Island Vip

La stagione televisiva 2019-2020 poteva essere ricca e variegata per Silvia Toffanin. Invece la compagna di Pier Silvio Berlusconi sarà ancora una volta solo e soltanto al timone di Verissimo, programma che ormai conduce da ben tredici anni. Negli ultimi mesi la conduttrice Mediaset ha rifiutato due proposte importanti, arrivate da Maria De Filippi: quelle di presentare Temptation Island Vip e Amici Vip. La Toffanin ha preferito rifiutare e la scelta è così ricaduta su Alessia Marcuzzi per il docu-reality delle tentazioni e su Michelle Hunziker per la versione vip del talent show. Ma perché l’ex letterina di Passaparola ha detto no a delle occasioni così importanti e uniche per la sua carriera?

Silvia Toffanin preferisce la famiglia alla carriera

“Mi lusinga che abbiano pensato a me per progetti così importanti, ma rischiando di sembrare fuori dal mondo, io tra la carriera e la famiglia sceglierò sempre la famiglia. Perché il tempo che posso passare con chi amo è il regalo più grande che esista”, ha spiegato Silvia Toffanin a Tv Sorrisi e Canzoni, che le ha dedicato la copertina del numero in edicola da mercoledì 27 agosto. La 39enne vuole dunque dedicarsi esclusivamente a Verissimo, per il quale si divide tra la Liguria e Milano, e alla crescita dei due figli avuti da Pier Silvio Berlusconi: Lorenzo Mattia, nato nel 2010, e Sofia Valentina, arrivata nel 2015.

Quando inizia Verissimo con Silvia Toffanin

La nuova stagione di Verissimo partirà su Canale 5 sabato 14 settembre. Al momento Silvia Toffanin non ha voluto svelare gli ospiti che presenzieranno alle prime puntate del programma. Di sicuro non mancherà l’amica e collega Ilary Blasi, volto del nuovo show Euro Games in coppia con Alvin.