Pier Silvio Berlusconi spiega perché lui e Silvia Toffanin vivono in Liguria

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin: perché la coppia vive in Liguria con i figli?

Pier Silvio Berlusconi si sta togliendo davvero tanti soddisfazioni con i programmi Mediaset. Solo pochi giorni fa l’amministratore delegato del Biscione ha presentato i palinsesti tv della stagione 2019/2020 e non sono mancate novità ma anche grandi ritorni, come Live-Non è la d’Urso. Berlusconi è stato intervistato da Tv, Sorrisi e Canzoni e per l’occasione ha raccontato alcuni aneddoti della sua vita tra gli impegni lavorativi e quelli più piacevoli di padre e compagno. Si vocifera da tantissimo tempo delle nozze di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, se per ora l’ufficialità non c’è, sappiamo che i due hanno messo su una bella famiglia, che include due bambini: Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. La coppia ha deciso di trasferirsi in Liguria, di certo una cornice spettacolare per far crescere due bambini. Ma ecco svelato il motivo della loro scelta.

Pier Silvio e Silvia: ecco perché vivono con i figli in Liguria

Una scelta molto importante quella che fanno i genitori per il futuro dei figli, in particolare quando si parla del posto in cui i bambini devono crescere. Ci si assicura che sia un bel posto e soprattutto molto sicuro. “Quando è nato Lorenzo, io e Silvia non abbiamo pensato subito a questa ipotesi“, spiega Berlusconi a Tv, Sorrisi e Canzoni, “Abbiamo iniziato a dire: ‘Restiamo qui per un altro weekend’. Poi un altro e un altro ancora. E alla fine ci siamo trasferiti. Ed è stata una scelta che rifarei mille volte. Lorenzo va a scuola qui, alla scuola pubblica. Io sono a Milano dal lunedì al venerdì, poi il sabato e la domenica mi dedico completamente e con gioia ai miei bambini“, confessa l’amministratore delegato di Mediaset nonché figlio dell’ex Premier, Silvio Berlusconi.

Berlusconi e il rapporto con il padre: inedito sulla lettera per il 50 esimo compleanno

Pier Silvio Berlusconi ha da poco spento 50 candeline, un bel traguardo per lui che ha voluto festeggiare questo giorno importante nel modo più semplice: con la sua famiglia. Insieme a lui non c’erano solo papà Silvio e la mamma, ma anche la sorella e Silvia Toffanin e i suoi figli, naturalmente. Ma un piccolo aneddoto potrebbe far scoprire un Pieri Silvio inedito ed ha a che fare con una lettera scritta dal padre. Così ha ricordato al giornale, quasi commuovendosi: “Mi ha colpito la lettera bellissima che mi ha scritto mio padre, che conserverò nel cuore per sempre“.