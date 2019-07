Jefeo distrutto per un video con una ragazza: “Schifo, mettiti a dieta!”

Challenge Jefeo di Amici: il trapper fa un buco nell’acqua o vuole essere autoironico?

La challenge di Jefeo sulle note di Videogame non è piaciuta per niente. Sì, c’è stato qualcuno che ha apprezzato la “creatività” e la “sensualità” del trapper di Amici (casi isolati), ma la maggior parte dei suoi follower gli ha consigliato di concentrarsi solo sulla musica e non sul ballo, che non è assolutamente il suo forte. Un video realizzato semplicemente per divertire? Molti si sono lasciati andare a parole pesanti contro di lui, come se avesse commesso chissà quale crimine contro l’umanità… Certo, non è la challenge più bella del mondo, ma certi insulti gratuiti non andrebbero mai fatti, soprattutto in casi come questo, dove ci sono due ragazzi che si divertono.

Video Jefeo e ragazza che ballano: la challenge e la reazione (esagerata?) dei follower

Jefeo di Amici ha presentato il video così: “Ecco la nostra #Gamechallenge. Ora tocca a voi… Fate il panico”. I follower non hanno fatto il panico, ma qualche pernacchia sì: “Più guardo quel movimento del bacino più scoppio a ridere. Come ti vengono in mente? Mi sto sentendo male”; “Che schifo! Spero tu stia scherzando”; “Mettiti a dieta!”; “Questo movimento del bacino è veramente inguardabile”; “Ah, ma sei incinto?”; “Che trash! Piango”. Questo è successo mentre Giordana Angi riceveva un’incredibile sorpresa!

Dopo le critiche, Jefeo deciderà di ritirare questa challenge o continuerà dritto per la sua strada? Qualche fan sicuramente si cimenterà a farla… non vediamo l’ora di vedere i risultati finali! Cos’altro sappiamo dal mondo di Amici di Maria De Filippi? Che Alberto Urso ha incontrato una persona speciale e che l’insegnante Zerbi ha divertito tutti prima di Tu si que vales.