Amici, Alberto Urso incontro con una persona speciale (Foto)

Alberto Urso e Umberto Gaudino insieme: l’incontro dopo Amici 18

Alberto Urso sta vivendo uno dei periodi più belli della sua vita. Grazie ad Amici di Maria De Filippi, ha realizzato il sogno di diventare un cantante di successo che, con la propria voce, riesce a entrare nel cuore della gente. Sta registrando un successo dopo l’altro, il giovane tenore, e ha anche dei progetti all’estero: forse un intero disco in lingua inglese? Tanto lavoro per lui, ma anche dei momenti di svago con quelle persone che hanno reso speciale il suo percorso ad Amici. Fra queste c’è Umberto Gaudino che, nonostante non abbia fatto parte della sua stessa squadra al Serale di Amici, è riuscito a mantenere intatto il loro bellissimo legame.

Foto Alberto e Umberto: una serata tra pizza, sfogliatelle e tante risate

In questo preciso momento Alberto Urso si trova in Campania per presentare al pubblico la sua musica e ne ha anche approfittato per incontrare il ballerino di latino-americano che, ad Amici, ha alzato la temperatura in studio con le sue coreografie! Dopo aver dedicato una frase magnifica a Giordana Angi, Alberto Urso ha incontrato Umberto: “Una bella pizza in compagnia del mio fratellino”.

Come sta Alberto Urso dopo Amici? La risposta

Alberto e Umberto hanno pubblicato anche diverse Instagram stories, come una con cui il latinista ha dimostrato che il tenore ha saltato la dieta! Ahi, ahi. Ecco cos’ha detto il ballerino: “Mangia sempre! Non è cambiato di una virgola”. Prima la pizza, poi la sfogliatella napoletana… il suo appetito è ben conosciuto dai veri fan di Amici di Maria De Filippi. Umberto Gaudino gli ha poi chiesto come sta in questo periodo piuttosto caotico e Alberto Urso gli ha risposto così: “Sono al top”. Hanno toccato il cielo con un dito anche Andreas Muller e Veronica Peparini, che hanno parlato dei prossimi progetti di coppia.