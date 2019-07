Andreas Muller e Veronica Peparini, nuovi progetti e dedica: “Ti amo”

Ultime novità su Veronica e Andreas dopo Amici: il ballerino parla dei loro prossimi progetti insieme

Non stanno un attimo fermi Andreas e Veronica di Amici! Hanno sempre nuovi progetti in cantiere: si spostano da una parte e l’altra dell’Italia per fare speciali lezioni di danza, ma anche per prendere parte a eventi importanti, come l’anteprima del film Il Re Leone. Tra un impegno e un altro, però, il ballerino trova sempre del tempo per fare delle dediche importanti alla sua fidanzata. Ormai non ci sono più dubbi sulla loro relazione. Non hanno più intenzione di nascondersi e compaiono spesso insieme su Instagram: ad esempio Andreas adora prenderla in giro mentre fa colazione con cappuccino e cornetto!

La dedica di Andreas Muller a Veronica Peparini

L’ultima volta abbiamo assistito a un bacio appassionato di Veronica e Andreas, e adesso quest’ultimo ha parlato dei loro prossimi progetti attraverso delle Instagram stories: “Ultimo giorno qui al World Dance Movement. Domani si ritorna a Roma. Prossima tappa: cinema! Sto rosicando perché ancora non l’ho visto!”. Ha poi parlato dell’invito che hanno ricevuto per il famoso film Disney: “Io e Veronica siamo stati invitati a vedere la prima di Lion King. E questa colonna sonora è giusta per noi. Ti amo”. Il brano a cui Andreas ha fatto riferimento è Can you feel the love tonight, una delle canzoni del film.

Polemiche attorno al film Il Re Leone

Nella colonna sonora de Il Re Leone è presente anche una canzone di Marco Mengoni ed Elisa, la quale ha detto la sua sulla polemica che ha coinvolto lei e Laura Pausini! Un film d’animazione che ha creato tanta curiosità, ma anche non poche polemiche: Veronica e Andreas dovranno rispondere a qualche critica quando si troveranno sul tappetto rosso? Ormai sono abituati a farlo.