Elisa e Laura Pausini, la Toffoli interviene dopo la polemica: lo sfogo su Instagram

Elisa e Laura Pausini, la polemica nata sul film tratto da Il Re Leone

Oggi è esplosa una polemica intorno a Elisa e Laura Pausini. Tutto è cominciato dopo alcune dichiarazioni della Pausini in merito al film tratto da Il Re Leone. La cantante infatti ha rivelato di aver rifiutato di essere la voce della leonessa Nala a chi avrebbe voluto lei al posto di Elisa. Questa risposta ha scatenato l’ira dei fan di Elisa, perché hanno letto questa risposta di Laura come un dire implicitamente che la Toffoli è stata una seconda scelta. Visto il rifiuto di Laura Pausini, insomma, sarebbe stata contattata Elisa. Dopo ore e ore di polemiche, Elisa è intervenuta nella polemica con un lungo post su Instagram. Già Laura Pausini ha tentato di rielaborare la sua risposta dopo le prime reazioni e ha precisato: “Non ho potuto farlo per via di altri impegni che avevo. Ma lo farà Elisa ed è bellissima la sua voce. Io sono una grande fan”.

Elisa si sfoga dopo la polemica esplosa con Laura Pausini: il post su Instagram

Poco fa è stata Elisa a dire la sua. Postando su Instagram una foto in cui lei e la Pausini si tengono per mano, ha esordito così: “Di solito tendo ad occuparmi di musica e poco altro, ma credo di avere un potere, un peso, una voce e una responsabilità. Non so per quale ragione in quest’epoca pare ci sia sempre un bel po’ di posto per l’odio e per la negatività. […] Io scelgo l’onestà, la positività, la meritocrazia, la chiarezza, la trasparenza, il coraggio”. Dopo questa premessa, la cantante ha ringraziato i tanti che l’hanno difesa in questa situazione ma li ha comunque invitati a evitare altri scontri. E ha aggiunto: “Se fossi una seconda scelta non me ne vergognerei, quello che dispiace è l’aver sentito una versione totalmente diversa da questa. Ma non importa, credetemi”. Elisa ha precisato anche che non si vergognerebbe di essere una seconda scelta, per cui non dovrebbe rappresentare un problema per gli altri.

Elisa e Laura Pausini hanno litigato? La Toffoli scrive, Laura risponde

La Toffoli ha precisato di essere molto felice dell’opportunità che ha ricevuto e della bellissima esperienza che ha vissuto, insieme a Marco Mengoni che invece sarà la voce di Simba. “Ho provato una felicità e una gioia enormi quando mi hanno chiamata, e ho dato tutta me stessa nelle parti cantate e in quelle recitate. Ho fatto il miglior lavoro possibile e ne sono fiera”, ha spiegato Elisa nel suo sfogo su Instagram. Nello stesso si legge anche che uno dei suoi sogni è sempre stato il doppiaggio, che ha quindi realizzato oggi. Poi ha parlato anche di Laura Pausini: “Non è bello che questa situazione crei odio tra i nostri fan, o tra i fan del film… Mentre molti di voi scrivevano messaggi pieni di rancore io e Laura ci mandavamo messaggi dicendoci che ci vogliamo bene”. Immediata la risposta della stessa Pausini, che ha commentato il post così: “Per questo e mille altri motivi sei una grande donna e amica. Come ci siamo dette già tra noi.. ti voglio bene”.