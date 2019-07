Andreas e Veronica Peparini, bacio appassionato in una giornata speciale

Andreas Muller e Veroncia Peparini, il bacio che colpisce

Veronica e Andreas ormai non si nascondono più: hanno pubblicato su Instagram una foto che ha spiazzato alcuni e ha fatto impazzire di gioia tanti nella Giornata Mondiale del Bacio. Anche loro non si sono tirati indietro. Qualcuno è cascato dal pero: non si sarebbe mai aspettato che i due stessero insieme… probabilmente non segue attivamente i loro profili social, dove hanno sempre lasciato degli indizi (palesi!) sulla loro storia d’amore. Sono felici, anche se ogni tanto Andreas si ritrova a rispondere alle critiche di chi pensa che Veronica sia troppo grande per lui. Sarebbe stato felice solo con una coetanea? In Veronica ha trovato tutto quello che cercava in una donna.

Giornata del Bacio, la foto di Andreas e Veronica

Dopo lo scambio di messaggi e gesti d’amore, adesso Andreas Muller e Veronica Peparini hanno reso nota la foto di un loro bacio: “Se è mondiale, allora ci sta!”; i commenti non sono mancati: “Io l’ho capito da quando stavi ad Amici che vi sareste messi insieme”; “Dai tempi di Andreas ad Amici si vedeva che tra di voi c’era una grande intesa”; “L’amore vince sempre su tutto. Siete bellissimi e vi auguro il meglio”; “Siete favolosi. Evviva l’amore! Siete una coppia bellissima”; “E tutti zitti… siete meravigliosi!”.

Nuovi progetti di Veronica e Andreas dopo Amici

Andreas Muller ha dovuto rispondere a numerosi messaggi velenosi nell’ultimo periodo, ma nessuno è mai riuscito a togliergli il sorriso; lui e Veronica Peparini recentemente hanno anche pubblicato un video con la colonna sonora della loro favola (Tanto il resto cambia di Marco Mengoni): “Sorpresa! Ecco finalmente il video che abbiamo voluto fare su uno dei nostri brani preferiti. Volevamo farla da tempo per condividere con voi questa nostra emozione. Vi abbiamo sempre letto e seguiti come voi seguite noi quindi volevamo ringraziarvi così”. Rivedremo Veronica e Andreas di nuovo Amici: avete letto le ultime anticipazioni sull’edizione 2019/2020?