Andreas Muller, gesto d’amore per i fan e annuncio con Veronica: le sorprese

Andreas Muller e Veronica Peparini, continua la storia d’amore

Andreas Muller e Veronica Peparini sono senza dubbio una tra le coppie più sorprendenti di sempre perché nessuno avrebbe mai immaginato che Amici di Maria De Filippi avrebbe portato una maestra e un allievo a innamorarsi e a decidere di condividere assieme un pezzo di vita. Belli e discreti, simpatici e molto talentuosi, i due innamorati oggi si rendono protagonisti di alcune news che non potevamo non condividere con voi fan e non. Di cosa parliamo esattamente? Ve lo diciamo subito.

Il gesto d’amore di Andreas per i fan

La prima bella notizia fa onore ad Andreas che nonostante le critiche durissime di qualcuno ha regalato una lezione a dei ragazzi: “La lezione di ieri – queste le sue parole su Instagram – è stata bellissima. Ho offerto la classe a questi ragazzi perché l’energia che ricambiate nei miei confronti è tanta e quindi ho voluto fare questo gesto per farvi capire che crescere con dei ragazzi che come spugne prendono ogni cosa tu dica mi riempie di gioie e non le tasche! Grazie ragazzi, alla prossima. Siete belli. Tanto”. Davvero un bel gesto, raro di questi tempi, e che proprio non potevamo non condividere.

La sorpresa di Andreas e Veronica: nuova coreografia per Tanto il resto cambia

La seconda notizia riguarda sia Andreas sia Veronica e ha come protagonista il video di una loro coreografia preparata sulle note del bellissimo pezzo di Marco Mengoni Tanto il resto cambia; al momento c’è solo un’anteprima di una decina di secondi da vedere perché entrambi vogliono arrivare a un milione di visualizzazioni col filmato, ma ben presto sarà tutto disponibile (con i fan che hanno entrambi in effetti ci metteranno pochissimo a raggiungere il traguardo…). Siete curiosi? Noi ovviamente vi terremo aggiornati: Andreas ha promesso cose belle! Il video è qui sotto: