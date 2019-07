Alessandra Amoroso ritorna ad Amici per un impegno importante

Casting Amici 19: il ruolo di Alessandra Amoroso nella scuola di Canale 5

Alessandra Amoroso è ritornata ad Amici con un nuovo compito. Questa volta non è stata un giudice (e non sarà una coach), ma ha valutato le esibizioni dei cantanti dei casting di Amici 2019/2020. Anche lei è stata chiamata per assolvere a questo ruolo: abbiamo visto, in passato, Alberto Urso, Irama e Stash dei The Kolors, il quale par essere stato confermato come insegnante. Vedremo sicuramente altri vincitore del talent show prendere parte ai casting, ma anche cantanti che sono stati in grado di riscuotere un grande successo nonostante non siano usciti da trionfatori: basti pensare ad Annalisa, che sforna pezzi-bomba, come l’ultimo, Avocado Toast.

Amici 2019, Alessandra Amoroso alla ricerca dei nuovi talenti per la prossima edizione

Si è parlato del ritiro dalla scena musicale di Alessandra Amoroso (lei ha spiegato perfettamente tutto) e ora ha dato il contributo per cercare i nuovi concorrenti di Amici. Avrà forse incontrato il futuro vincitore del programma? Questo è stato il messaggio pubblicato su Instagram dalla pagina ufficiale di Amici di Maria De Filippi: “I casting non si fermano mai e oggi con noi ci sono anche Alessandra Amoroso, Lalla Francia e Giovanni Baglioni!”.

Ultime notizie Amici di Maria De Filippi: curiosità sugli ex concorrenti

Non sono solo queste le ultime novità sui personaggi legati ad Amici. Sappiamo, per esempio, che Lorella Boccia ha festeggiato il primo mesiversario di matrimonio e che c’è stata una sorpresa per tutti i fan di Alberto Urso e Giordana Angi… cos’hanno combinato questa volta? I due si sono incontrati – già questa notizia ha fatto esultare i loro seguaci! – e Alberto ha fatto una dedica inaspettata a Giordana. Quest’estate scopriremo nuove anticipazioni su Amici 19 e una vagonata di curiosità su professori, nuovi allievi e direttori artistici!