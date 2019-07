Rudy Zerbi e Gerry Scotti insieme, ironia su Instagram (Foto)

Tu si que vales anticipazioni, Rudy Zerbi e Gerry Scotti si incontrano, battute e scherzi tra i due giudici

Gerry Scotti e Rudy Zerbi sono pronti per le registrazioni di Tu si que vales! Oggi è avvenuto il loro incontro ed è stato ovviamente all’insegna del divertimento. Tra di loro è nata una bella amicizia, che va quindi al di là del piccolo schermo. Però trovano sempre il momento buono per punzecchiarsi a vicenda, anche su Instagram, dove l’insegnante di Amici di Maria De Filippi ha ricevuto uno strano regalo. Comunque gradito. Chi sarà stato? Zerbi, inoltre, ha fatto un annuncio importante (e ironico) ai suoi numerosi follower, che in massa gli hanno risposto; non sono mancati i complimenti per lui e il suo amico Gerry.

Foto Gerry Scotti e Rudy Zerbi insieme prima di Tu si que vales

I due giudici di Tu si que vales sono comparsi insieme su Instagram: “Gerry e Rudy in Summer Tour! Se in agosto compi gli anni, ti sposi o fai un addio al celibato/nubilato scrivici nei commenti e arriveremo! Mi raccomando facci sapere con precisione cosa si mangia, sceglieremo i menù migliori!“. Poco ma sicuro ci saranno dei siparietti anche con la simpatica Sabrina Ferilli, confermata giudice popolare.

Lo strano regalo a Rudy Zerbi: glielo ha fatto Gerry Scotti?

Zerbi ha poi ricevuto un casco di banane inatteso: “Sono in camerino e qualcuno si è divertito a farmi uno scherzo: ha voluto far sapere a tutti che a me piacciono le banane. Sì, è vero, ma queste sono per un’intera popolazione! Chi sarà stato? Io ho un’idea ce lho”. Questo succede mentre, sul profilo Instagram di Giordana Angi, qualcuno critica proprio lui e Tish (la sua allieva preferita dell’ultima edizione di Amici) dopo il nuovo traguardo tagliato dalla cantante di Casa.