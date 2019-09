Professori Amici 2019/2020: Timor Steffens confermato? L’indizio

Cast insegnanti Amici 2019/2020: Timor Steffens confermato?

Chi saranno i professori di Amici 19? Arriva settembre e la domanda sugli insegnanti della scuola più famosa d’Italia ritorna puntuale come un orologio svizzero. In molti si stanno chiedendo se rivedremo uno dei professori di danza più apprezzati: è bastata una sola edizione per far innamorare la maggior parte dei telespettatori (soprattutto le ragazze, non immuni al suo fascino). Ci sarà Timor Steffens ad Amici 2019/2020? Una risposta non proprio scontata, visto che il coreografo è impegnato in tutto il mondo. Anche in Italia. E proprio nella nostra nazione è tornato pochi giorni fa.

Timor Steffens è ritornato in Italia per Amici casting?

Ha dovuto lavorare molto all’estero, Timor di Amici, e adesso sappiamo che ha fatto capolino in Italia. Per un breve soggiorno o per il noto talent show? Attualmente si trova a Firenze, come ha fatto sapere attraverso le sue ultime foto pubblicate su Instagram, ma senza ombra di dubbio farà un salto anche a Roma per capire come stanno proseguendo i casting di Amici 19. Ci sono grandi chance che sia pure quest’anno uno degli insegnanti, anche perché, nella classe, sarà presente il suo pupillo: Miguel Chavez. Ha già provato la nuova tuta di Amici?

Miguel Chavez nella classe di Amici 19: Timor non lo lascerà solo

Proprio di recente, c’è stato uno scambio di battute sotto a una foto di Timor Steffens che ha raccolto un numero sconfinato di cuoricini: “You looking good ah!”, gli ha scritto Miguel; il coreografo lo ha ringraziato: “Thanks, bro”. Mentre abbiamo scoperto che fine ha fatto uno dei concorrenti più popolari dell’ultima edizione di Amici, Miguel e Timor hanno reso ancora più speciale il loro legame. Li vedremo di nuovo insieme nel programma di Maria De Filippi come allievo e professore?