Amici tute 2019/2020, marca e curiosità: “Bellissima collaborazione”

Freddy brand delle tute di Amici 2019/2020: tutte le ultime novità sul programma condotto da Maria De Filippi

Il compito di realizzare le tute di Amici 19 quest’anno è stata affidato a Freddy. Non è la prima volta che il marchio compare nel talent show di Canale 5: una collaborazione di successo, che è stata riproposta. Sulla pagina Instagram di Amici di Maria De Filippi si può già notare il noto marchio sulle maglie dei concorrenti dei casting: delle t-shirt particolari con tante stelle a contornare la scritta “Amici 19”. Le tute della nuova edizione del programma saranno oggetto di critiche oppure piaceranno ai telespettatori? Nel corso del tempo sono migliorate parecchio (lasciando spazio anche alla personalità dei singoli allievi) e siamo sicuri che Freddy non deluderà le aspettative.

Casting Amici 19, il messaggio di Freddy su Instagram: l’inizio di un nuovo viaggio

Oggi giornata di grandi news di Amici: dopo aver avuto una conferma importante sulla versione dei Vip, ora sappiamo che Freddy sarà il brand ufficiale della 19esima edizione del talent show di Canale 5. La pagina Instagram di Freddy ha appena scritto: “Guardate dove siamo oggi! Giornata di casting nella scuola di Amici di Maria De Filippi, e quale migliore occasione per riconfermare questa bellissima collaborazione?”.

Amici 2019/2020 news: cosa c’è da sapere sulla nuova stagione del talent show

Probabilmente Freddy collaborerà solo per la versione originale del programma: non si è assolutamente parlato di tutine o abbigliamenti particolari per quanto riguarda l’edizione dei personaggi già noti; una prima edizione che è già stata travolta da un uragano di critiche: avete letto cos’è successo negli ultimi giorni? Non finiranno qui le notizie su Amici Celebrities e su Amici 2020: sicuramente rivedremo presto gli ex concorrenti presentare nuovi brani, come per esempio Mameli, che si è commosso per un episodio che gli è accaduto di recente!