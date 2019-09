Amici, Mameli confessa tutto: “Mi sono commosso”

By

Ultime notizie Amici: Mameli al settimo cielo per le belle notizie ricevute di recente

Un periodo d’oro per Mameli che, dopo l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi, sta collezionando innumerevoli successi. E siamo certi che non mancheranno mai: ha dalla sua una originalità nello scrivere pezzi che lo contraddistingue e che potrebbe permettergli di sfornare brani sempre più interessanti. Anche Alex Britti ha carpito la sua bravura e, non appena ne ha avuto l’occasione, ha deciso di realizzare una canzone proprio con lui, Anche quando piove, che sta avendo una diffusione capillare nelle varie radio italiane.

Secondo album Mameli: è tutto pronto!

Su Instagram Mameli e Alex Britti si sono scambiati dei bellissimi messaggi e adesso il cantante di Amici ha presentato la sua ultima e grande novità: “Buste dell’Ikea a parte… studio pronto! Da qui nascerà tutta la mia nuova musica. State ascoltando Anche quando piove?”. Pare proprio che i fan lo stiano ascoltando instancabilmente e gli acquazzoni sparsi in un po’ tutta Italia rendono ancora più piacevole l’ascolto del suo singolo!

Mameli commosso, un periodo stupendo della sua vita: ecco cos’ha raccontato ai suoi fan

Mameli sta realizzando il suo secondo disco musicale commentando il tutto così: “Mi sono commosso”. La curiosità sulle canzoni di Mameli cresce sempre di più così come quella nei confronti trapper Jefeo: che fine ha fatto davvero? Sappiamo, inoltre, quello che sta succedendo ad Alberto Urso: non si sarebbe mai aspettato di vivere un periodo della sua vita così bello e negli ultimi giorni ha fatto chiacchierare per una dedica fatta a una persona speciale, della quale ha parlato pochissimo ad Amici di Maria De Filippi.