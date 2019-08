Amici, Mameli e Alex Britti dediche speciali per il nuovo progetto

Scambio di messaggi tra Mameli e Alex Britti: un’importante collaborazione dopo Amici

Mameli e Alex Britti hanno dato vita a una canzone-bomba che è uscita su ogni piattaforma digitale questa notte. Una collaborazione prevedibile, visto che l’insegnante di Amici di Maria De Filippi ha sempre creduto nel talento del cantante, che sta sfornando pezzi molto originali, coi quali è riuscito a conquistare una fetta di pubblico che adora il suo genere musicale. Anche quando piove è il singolo di Mameli per cui Alex Britti ha prestato la sua voce: non fa tanti duetti, il famoso musicista, ma con Mamemli avrebbe dovuto realizzarne uno per forza perché, come confessava ad Amici, è uno dei suoi più grandi fan!

Amici ultime notizie, Alex Britti scrive a Mameli (che gli risponde): “Anche quando piove” è il loro ultimo progetto artistico

Pochi giorni fa avevano annunciato la loro fantastica collaborazione, e adesso ecco che hanno partorito il loro “figlio artistico”. Britti ha nuovamente dato la dimostrazione di tenere particolarmente al cantante di Amici scrivendo questo messaggio su Instagram: “Praticamente un figlioccio!”; Mameli gli ha risposto: “Ciao, man”. Periodo florido per quasi tutti i cantanti usciti dal talent show di Canale 5: Giordana Angi è pronta per far ascoltare i brani del suo nuovo album.

La reazione dei fan all’ultima canzone di Mameli e le curiosità sulla nuova edizione di Amici di Maria De Filippi

I fan? Letteralmente pazzi per la canzone Anche quando piove: “Papà Britti confirmed”; “È bellissima davvero. Questa collaborazione ci sta troppo, complimenti ad entrambi”; “Che squadra!”; “Bellissima! Complimenti!”. Assisteremo molto presto alla loro esibizione ad Amici 2019/2020, dove rivedremo anche Andreas Muller e Veronica Peparini insieme.