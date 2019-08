Mameli e Alex Britti ancora insieme dopo Amici, l’annuncio: “È una bomba!”

Amici di Maria De Filippi, Mameli e Alex Britti proseguono la loro collaborazione

Mameli e Alex Britti dopo Amici non si sono separati, né sembrano aver intenzione di farlo. Il professore ha sempre creduto nel suo allievo, lo ha spinto e spronato, gli ha dato ottimi consigli e fatto sì che migliorasse, soprattutto come cantautore. Mameli ha fatto tesoro di tutti gli insegnamenti, anche perché non capita tutti i giorni di studiare musica insieme a uno dei nomi più importanti della musica italiana. Ma durante la scuola di Amici non si creano solo rapporti tra alunno e insegnante e oggi ne abbiamo avuto la prova, l’ennesima. Molto presto, infatti, potremo ascoltare la nuova canzone di Mameli e Alex Britti!

Mameli e Alex Britti, una canzone insieme dopo Amici: arriva Anche quando piove

Mameli ha postato su Instagram, pochi minuti fa, un video in cui lui e Alex Britti sono in videochiamata. Non si vede molto, pochi secondi iniziali, un modo originale per annunciare la loro canzone insieme. E il cantante di Amici 18 ha commentato la notizia così: “Oggi sono io, e non esiste giorno migliore per dirlo! La mia prossima canzone Anche quando piove, fuori il 30/08, l’ho scritta e cantata insieme ad un pezzo di storia della musica italiana: THE BOSS Alex Britti!”. Mameli non è riuscito a contenere l’entusiasmo e la felicità per questa grande occasione: “Ho perso le parole, perché raccontare un evento del genere della propria vita in poche righe non è possibile, anzi per quanto mi riguarda non dovrebbe essere legale. È un onore, per me, sapere che Alex creda nel mio progetto e ne abbia voluto fare parte”.

Alex Britti e Mameli dopo Amici ancora insieme: “Una bomba!”

Tra pochi giorni, il 30 agosto, i fan avranno modo di ascoltare Anche quando piove, questo il titolo della canzone di Mameli insieme ad Alex Britti – che si era anche prestato a un super scherzo durante il Serale! -. Una piccola anticipazione? L’ha fornita il cantante stesso, seppure breve e concisa: “Il pezzo è una bomba”, ha scritto infatti Mameli prima di concludere il suo post su Instagram. In attesa di ascoltare il brano, sul profilo di Britti non è stata ancora annunciata la collaborazione con l’ex allievo di Amici.