Andreas Muller parole inaspettate del padre, reazione ballerino sorprende

Amici news, Andreas Muller e il rapporto coi genitori: dopo la vittoria ancora più uniti

Andreas Muller ha da sempre avuto un legame strettissimo con i suoi genitori. Ad Amici di Maria De Filippi, ha parlato innumerevoli volte di loro e dei suoi fratelli, facendo trapelare un grande affetto nei loro confronti. Hanno creduto in lui, gli hanno permesso di seguire il suo sogno di diventare un ballerino professionista e non finirà mai di ringraziarli. Per questo ha deciso di trascorrere con loro e con Veronica Peparini le sue vacanze estive: momenti che Andreas non dimenticherà mai e nemmeno il suo papà, che gli ha scritto un messaggio molto tenero.

Padre di Andreas Muller: le bellissime parole che arrivano dritto al cuore

Abbiamo visto Veronica e Andreas felici durante le vacanze con la famiglia del ballerino e adesso quest’ultimo ha fatto una dedica speciale al padre: “Auguri, papà, ti voglio tanto bene. Tanti auguri per i tuoi 60 anni, sei un grande uomo”; ha ricevuto questa risposta inaspettata: “Grazie, amore mio. Sei un figlio meraviglioso. Anche io ti voglio bene. Di nuovo grazie per le belle vacanze insieme. Ciao, a presto”. Con queste parole abbiamo avuto nuovamente la conferma che il rapporto di Andreas Muller e i suoi genitori è più che mai solido.

Ultime notizie Amici: ecco cosa bisogna sapere, Andreas ritorna in trasmissione

Tra poco rivedremo lui e altri cantanti e ballerini ad Amici 2019/2020: Giordana Angi parlerà presto dell’ultima novità che riguarda la sua carriera e lo stesso farà Alberto Urso, che di recente ha avuto uno scambio di battute con l’autore Luca Zanforlin. Anche Veronica Peparini e Andreas Muller torneranno in trasmissione. Il ballerino, nelle ultime ore, ha fatto sapere a tutti che le sue vacanze sono volte al termine: “Il lavoro è iniziato, ma io fingo di stare ancora così!”.