Andreas e Veronica prima di Amici: “Felici” e pubblica una foto particolare

Amici news, Andreas Muller e Veronica Peparini inseparabili: momenti speciali in famiglia

Andreas e Veronica saranno presenti anche nella prossima edizione di Amici di Maria De Filippi: lui come ballerino professionista, lei come insegnante. Una coppia che ha fatto tanto chiacchierare e che adesso riceve quasi tutti commenti positivi: inizialmente, quando si era diffusa la voce del loro fidanzamento, in tanti li avevano criticati per la loro differenza d’età (e che sarà mai!) mentre adesso i detrattori si sono rintanati e, su Instagram, quando i due compaiono insieme, si scatenano sempre tsunami di bellissime parole!

Andreas Muller periodo d’oro: circondato dall’affetto dalla famiglia e dall’amore di Veronica Peparini

Recentemente avevano parlato di progetti condivisi e adesso hanno pubblicato foto assieme alla famiglia del ballerino, che ha voluto commentare il tutto con una semplice parola: “Felici”. Andreas non può chiedere di più dalla vita: sta realizzando, passo dopo passo, tutti i suoi sogni; ha una famiglia compatta, che lo sostiene in ogni scelta che fa, e una fidanzata che gli ha permesso di scoprire l’amore vero.

Ultime notizie su Andreas e Veronica prima dell’inizio di Amici 2019/2020

Le vacanze di Veronica Peparini e Andreas Muller continuano. E i fan sono pazzi di loro: “Niente di finto, niente di costruito, solo amore, complicità, affetto profondo, voglia di ritrovarsi ogni istante, sorrisi che arrivano dal cuore e vi fanno brillare gli occhi. Ecco, sì, così dovrebbe essere l’Amore. Siate felici sempre così. Non solo voi due, anche tutti quelli ai quali volete bene”; “Una gioia condivisa è una gioia raddoppiata. Hai davvero una grande e bella famiglia e naturalmente anche Veronica”; “Felici, basta questa parola, non importa aggiungere altro”; “Che bello vedere la serenità e l’armonia di tutti”. Sono impazziti anche quando Andreas Muller “ha mostrato tutto!”.